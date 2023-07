Kata Gli appelli caduti nel vuoto Genitori in tv e (quasi) soli nei cortei

di Stefano Brogioni

L’appello alla Meloni? E’ rimasto senza risposta. L’invito al sindaco alla manifestazione? Soltanto una nota di vicinanza. Le mamme fiorentine? Non erano molte neanche quelle peruviane. Il caso di Kata tocca il cuore della gente, ma non la porta in piazza a manifestare. Anche lunedì sera, in occasione del primo mese dalla scomparsa della bambina dall’ex hotel Astor occupato, una sparuta rappresentanza della comunità peruviana ha affiancato i genitori della bambina. Sostanzialmente cadute nel vuoto anche le richieste veicolate alla politica. Dagli scranni di Palazzo Vecchio si sono alzati soltanto Donata Bianchi, Pd, presidente della commissione pace e diritti umani, e il capogruppo di Fratelli d’Italia, Alessandro Draghi.

"Perché ho partecipato? Perché ho raccolto l’invito dei genitori. Sono contro gli abusivismi e ogni forma di illegalità ma sono per l’unità della famiglia e da cristiano ho ritenuto di esserci", spiega l’esponente del centrodestra.

La manifestazione era stata organizzata da Penelope, l’associazione presieduta dall’avvocato umbro Nicodemo Gentile con la mission di stare vicina alle persone scomparse. Circa cento i partecipanti.

Molti cronisti e telecamere.

Perché in compenso, il caso della scomparsa della bimba di cinque anni continua a tenere prepotentemente banco sulle tv, dalla mattina alla sera. Programmi come “Chi l’ha visto?“ o Quarto Grado fanno addirittura a gara per piazzare vicino ai protagonisti figure professionali, come avvocati o consulenti, che possano agevolare il rapporto con la trasmissione.

Un esempio? Il generale in pensione dei carabinieri, ex comandante dei Ris, Luciano Garofano, ospite fisso della trasmissione di Rete Quattro, è consulente dei genitori di Kata e in questa veste, dopo un sopralluogo dentro la struttura, sta facendo le proprie indagini parallele a quelle delegata ai carabinieri del Ros e al comando provinciale di Firenze da parte della procura. Stasera, il programma di Federica Sciarelli tornerà a collegarsi dall’esterno dell’hotel (sgomberato il 17 giugno scorso) assieme al padre Miguel Angel Romero Chicllo e la madre Katherine Alvarez.

"Pesa anche sull’opinione pubblica il silenzio scelto a un certo punto dai familiari, interpretato come un voler nascondere qualcosa quando in realtà si tratta di rispetto per le indagini in corso - analizza l’avvocato Elisa Baldocci, che affianca lo zio di Kata, Abel -. Le informazioni devono essere utili al ritrovamento della bambina, non certo all’intrattenimento televisivo".

E poi, inutile nasconderselo, anche l’incertezza degli sviluppi investigativi, a un mese e due giorni di distanza da quel 10 giugno in cui si sono perse le tracce della peruviana di appena cinque anni, frenano un coinvolgimento cittadino che Firenze ha mostrato per altri suoi figli vittime di brutti casi di cronaca, come Riccardo Magherini, Duccio Dini o Niccolò Ciatti. Ma anche per immigrati, come nei casi roboanti come quello della strage di piazza Dalmazia o dell’omicidio a sangue freddo di Idy Diene sul ponte Vespucci.