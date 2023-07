Kata, Firenze resta vicina alla famiglia, Nardella su scomparsa minori

"La scomparsa di Kata continua ad addolorarci, non ci fa dormire". Lo dice il sindaco Dario Nardella in risposta anche agli appelli della famiglia. "L’amministrazione resta vicino alla famiglia e continua a collaborare con le autorità giudiziarie e le forze dell’ordine, come abbiamo sempre fatto dal primo giorno della scomparsa", assicura. Da parte di Palazzo Vecchio, ribadisce, "c’è totale sostegno alla comunità" peruviana e "ai familiari, anche sulla base di ciò che è stato chiesto dalle autorità". In questo senso "abbiamo garantito sostegno alle indagini: le famose 1.650 telecamere utilizzate sono praticamente tutte del sistema di videosorveglianza del Comune". Inoltre, dopo lo sgombero, è stata data ospitalità "a donne e bambini, in strutture dove la situazione è sotto controllo grazie all’aiuto di Caritas e altri soggetti del terzo settore che ci stanno supportando". Oltre a questo, infine, la vicenda "riaccende i riflettori su un fenomeno molto diffuso in Italia: nel 2022 si parla di 24.000 persone scomparse, di cui solo la metà sono state ritrovate. E la maggioranza di questi sono minori. E’ un dato veramente agghiacciante, che non tende a scemare neanche nel 2023. Questo significa che ci sono tante vicende assimilabili a quella di Kata e tutti, istituzioni e società civile, dobbiamo lavorare per prevenire situazioni di questo tipo".