Bambina scomparsa, Betori: “Lampo di luce aiuti gli investigatori a ritrovare Kata”

Firenze, 25 giugno 2023 – Dopo le parole per Kata nell’omelia di San Giovanni, l’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, è tornato a parlare della bambina scomparsa a Firenze poco prima dell’inizio dei ‘fochi’. “Devo dire – ha dichiarato l’arcivescovo sul lungarno della Zecca Vecchia – che il mio cuore in questo momento è diviso perché da una parte questo è un momento di festa, non può essere altrimenti, dall’altro però tutti noi soffriamo per Kata che ancora non torna alla sua famiglia. Allora mi sono chiesto che significato possiamo dare ai fuochi che fra poco vedremo? I fuochi sono un lampo di luce nel buio, ecco l'auspicio allora è che ci sia un lampo di luce che illumini questa tragedia e che aiuti gli investigatori a ritrovare Kata e a riportarla ai suoi e a tutti noi”.

"C'è un altro pensiero però - ha aggiunto il cardinale -: i fuochi nascono da un pugno di polvere di pirite che finché rimane chiusa in se stessa non si vede, non serve a nulla, c'è bisogno di un pò di fuoco e da quel fuoco esplode la bellezza. Allora all'auspicio di prima permettete che unisca anche una esortazione affinché ciascuno di noi sia un fuoco per gli altri, sia davvero un'esplosione di luce, di gioia, di comunione con tutti noi”.