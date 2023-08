Kata, 60 Giorni di Buio a Firenze, Le Indagini Continuano

Il 10 agosto saranno più di 60 giorni. Due mesi di buio che hanno inghiottito la piccola Kata, sparita dall’ex hotel Astor lo scorso 10 giugno, occupato abusivamente e poi sgomberato la settimana successiva. L’ultima traccia della bimba peruviana di 5 anni che viveva lì insieme alla mamma e al fratellino, risale alle 15.12 del 10 giugno come dimostra il fotogramma di un video che la riprende per l’ultima volta nell’ex albergo mentre sale le scale interne del cortile verso il terzo piano e, un minuto dopo, quando scende da sola. Poi il vuoto.

Finora nonostante gli inquirenti abbiano passato al setaccio ore e ore di video restituiti da quasi 1.500 telecamere di tutta la città della piccola non ci sono tracce.

In questi quasi due mesi i carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli e dal sostituto procuratore Christine Von Borries, hanno continuato a scavare a fondo nel sottobosco di illegalità dell’ex albergo. Finora sarebbero state sentite circa 80 persone come ‘informate sui fatti’. Intanto la politica si scalda e le opposizioni tornano ad attaccare la giunta Nardella lì dove il dente duole, con l’accusa di non aver fatto abbastanza contro le occupazioni abusive in città.