Karate, la gara di Praga. La scuola Kenshikai conquista il terzo posto

Un risultato da incorniciare per i giovani atleti della scuola Kenshikai di Sesto Fiorentino (con sede nel quartiere di Quinto Basso, in via Donizetti) che, nei giorni scorsi, si sono distinti, a Praga, nell’Open International Cup di karate full contact, prestigiosa gara a livello europeo con la partecipazione di oltre 250 atleti provenienti da tutta Europa. In particolare, Matilde Patuto, Aurora Campolmi e Cristian Tudosa sono saliti sul terzo gradino del podio nelle rispettive categorie ottenendo uno splendido piazzamento e portando all’Italia tre medaglie di bronzo. Il team guidato dal Maestro Massimo Fontanarosa era composto anche da Alessandro Cosi e Noemi Gnisci, alla loro prima esperienza internazionale, che sono però usciti agli ottavi di finale. Anche nel settembre scorso il team si era distinto in una competizione europea "a contatto pieno", la "Romanian International Cup", con il primo posto assoluto conquistato, nella sua categoria, da Aurora Campolmi.