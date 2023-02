Kami, la potente ’invisibilità’ dell’arte

di Olga Mugnaini

Mani giunte in preghiera, non importa rivolta a quale religione. Volti rarefatti, come filtrati dalla nebbia di uno sguardo frettoloso. E poi quelle visioni notturne, azzurro indago, con aloni di bianco che suggeriscono un attimo evanescente che sta per sparire.

E’ per queste particolarità della sua pittura che Y.Z.Kami viene definito il pittore dell’invisibilità. O meglio, del visibile oltre l’apparente.

L’artista iraniano, nato a Teheran nel 1956, da sempre indaga la figura e la psicologia umana.

Con una selezione delle sue opere, conservate nei musei di tutto il mondo, sbarca a Firenze, per occupare alcuni dei luoghi simbolo della città: Museo Novecento, Palazzo Vecchio, Museo degli Innocenti e l’Abbazia di San Miniato al Monte, da oggi al prossimo 24 settembre, dal titolo "Light, Gaze, Presence".

"Ventiquattro dipinti, dislocati in prestigiose istituzioni culturali fiorentine - spiega il direttore del Museo Novecento, Sergio Risaliti, promotore dell’evento –, uniscono alcuni dei filoni principali della ricerca artistica di Y.Z. Kami, in un dialogo serrato con gli straordinari capolavori medievali e rinascimentali. Luoghi in cui, oggi più che mai, è necessario ritrovare e incoraggiare lentezza e contemplazione di fronte all’opera d’arte".