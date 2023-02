Kai Campos Mouth Water e Dizzy

Un variegato e composito appuntamento fiorentino dal vivo fa il punto sulle nuove musiche in circolazione, proponendo una serata da non perdere all’insegna della creatività, della sperimentazione e dell’elettronica. Stasera al Tenax si recupera la data annullata 15 giorni fa. In programma (apertura alle 22) un il triplice live che vede protagonisti Kai Campos (dei Mount Kimbie), uno dei nomi più collaudati della scena britannica, attivo sulla prestigiosa Warp Records e Mouth Water live un artista elettronico con un approccio da polistrumentista. In apertura il set della selector Dizzy. Per la nuova generazione di clubber. È atato allestito a inizio serata il dj set della selecter fiorentina Dizzy (foto), che intratterrà con le sue sonorità contaminate da influenze che spaziano dall’hip-hop alla new wave e che prendono più di una ispirazione dai suoni della natura. La serata sarà arricchita anche dal live di un artista che ha perfezionato il suo stile grazie alla collaborazione con Alex Neri e Matteo Zarcone. Stiamo parlando di Mouth Water, il creativo tosco -americano Lawrence, che nei suoi ibridi set combina l’uso di strumenti analogici come il basso elettrico a paesaggi sonori elettronici, che crea con sintetizzatori sia analogici che digitali. Nome di spicco della serata Kai Campos, cioè metà dei Mount Kimbie, il duo inglese con uno stile che esalta i campionamenti, fra loop e sonorità ambient. L’attenzione di Kai Campos si è rivolta sempre più verso una delle priorità originarie del gruppo: sprigionare energia tutta da ballare.

G.Ball.