Jonathan fra i cento artigiani d’Italia: "La chiave? Mantenere alta la qualità"

Jonathan Roberti, artigiano e imprenditore maremmano e titolare di Roberti Design, è uno dei 100 artigiani (e uno dei 5 in Toscana) selezionati nell’ambito della campagna nazionale ’Artigianato, il futuro del Made in Italy’, promossa da Cna, Confartigianato e Casartigiani, insieme a Fondazione Symbola e con il patrocinio del ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’artigiano grossetano ha 36 anni e dal 2020 ha aperto la sua attività specializzandosi nella creazione di arredi e complementi di arredo in materiali che vanno dal ferro all’acciaio, passando per il legno, il marmo e la pietra. L’abilità dei lavoratori della Roberti Design e i pezzi unici che vengono realizzati lo hanno portato anche a lavorare sul set del film Fast & Furious 10. Jonathan ama sperimentare con materiali e forme diverse, utilizzando tecniche e materiali inusuali, prestando sempre grande attenzione al dettaglio.

Può spiegarci l’importanza di questo premio per la sua impresa e per il settore artigianale in generale?

"E’ un grande stimolo. È un attestato che riconosce il valore del nostro lavoro, la qualità e l’unicità dei nostri prodotti. Per il settore artigianale è anche la conferma che le imprese come la mia sono ancora fondamentali per il Made in Italy, capaci di innovarsi e di intercettare le esigenze di mercati sempre più evoluti, puntando su qualità, sostenibilità e personalizzazione".

Dal suo punto di vista, quali sono le sfide economiche principali che un artigiano come lei deve affrontare oggi?

"Le sfide sono molteplici. Innanzitutto, la concorrenza sui mercati internazionali, dove spesso si trovano prodotti a prezzi più bassi, richiede di puntare sulla qualità e sulla personalizzazione, che sono i nostri punti di forza. Inoltre, bisogna investire in tecnologie e formazione per rimanere competitivi, senza perdere l’artigianalità e l’attenzione ai dettagli. La sostenibilità rappresenta un’altra grande sfida, perché i consumatori sono sempre più attenti all’origine e all’impatto ambientale dei prodotti. Noi ci forniamo dalla filiera locale".

Quali sono le prospettive future per Roberti Design e per il settore artigianale in Italia, considerando anche le tendenze di mercato?

"Le prospettive sono positive, purché si continui a investire in innovazione, formazione e sostenibilità. Il mercato richiede prodotti unici, di alta qualità e rispettosi dell’ambiente, e noi artigiani abbiamo le capacità di rispondere a queste esigenze. Inoltre, l’interesse crescente per il Made in Italy a livello internazionale rappresenta un’opportunità importante. La chiave sarà mantenere alta la qualità, valorizzare le nostre competenze e sfruttare le nuove tecnologie per migliorare i processi produttivi".