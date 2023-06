Jeep precipita per trenta metri Il figlio dell’unico sopravvissuto "Strada difficile ma la conoscevano"

di Lisa CiardI

Maria Serena Quercioli

Sono strettamente legati a Firenze, due delle tre vittime e l’unico sopravvissuto del tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri a Ventimiglia, quando un fuoristrada Defender dell’Esercito è precipitato in un dirupo sulla strada per il monte Grammondo. A bordo si trovavano tre dipendenti civili dell’Istituto geografico militare di Firenze che dovevano fare una serie di rilevamenti e manutenzioni al confine fra Francia e Italia. Con loro, anche un appuntato finanziere del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Vernante che, conoscendo la zona, era stato incaricato di supportarli. Per motivi che restano da accertare (le ipotesi vanno dal malore al guasto meccanico), il fuoristrada, che percorreva un tratto di strada asfaltato, è finito nel dirupo, compiendo un volo di circa 30 metri. A morire sul colpo Tiberio Ghelardini, 55 anni, dipendente civile del Ministero della Difesa in servizio all’Istituto, dove lavorava come assistente amministrativo. Originario di Scandicci, era da tempo residente a Signa. Sposato e con due figli, di 19 e 16 anni, l’uomo era un grande appassionato di ciclismo e amava passare il tempo libero sulle due ruote. Con lui ha perso la vita anche Leonardo Sensitivi, assistente tecnico della grafica di 54 anni residente a Seano, Carmignano, in provincia di Prato, ma originario di San Cresci, a Campi Bisenzio (Fi) dove si era sposato con Piera e dove ventitré anni fa era nato Samuele. Col diploma di elettricista aveva partecipato al concorso per entrare all’Istituto Geografico Militare, iniziando così a svolgere un lavoro che per lui era anche una passione. Mercoledì pomeriggio alle 16 l’ultimo messaggio whatsapp al fratello Maurizio: un panorama mozzafiato di Ventimiglia.

Fuori pericolo Simone Bartolini, 60 anni, di Scandicci, responsabile dell’ufficio incaricato delle missioni di confine, funzionario cartografico e capo missione. Si è salvato per pura fortuna: sbalzato fuori dal mezzo appena questo è uscito di strada, ha potuto evitare l’impatto violento della caduta. Quando ha urlato per chiedere come stessero i colleghi gli ha risposto solo Michele Pellegrino, 37 anni, finanziere, inizialmente sopravvissuto all’incidente. Purtroppo però le sue condizioni sono poi peggiorate: portato all’ospedale di Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), è morto poche ore dopo.

"Mio padre mi ha raccontato che conoscevano le difficoltà di quel tratto di strada – ha detto Tommaso, il figlio di Simone Bartolini – addirittura il giorno prima avevano effettuato un sopralluogo a piedi per capire se le piogge avessero creato problemi. Poi è successo quel che è successo. Ed è terribile. Mio padre ha riportato un’estesa ferita alla testa, ma i primi riscontri diagnostici sono negativi. Aspettiamo di riaverlo con noi, ma siamo anche consapevoli della terribile esperienza che ha vissuto". La missione fra l’altro, sarebbe dovuta finire mercoledì. Poi, a causa del maltempo, era stata prolungata di un giorno. Una modifica che si è trasformata in una tragica fatalità.