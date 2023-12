Jaws, l’accordo storico: "Scienza e studi al centro"

Ha la durata di tre anni la convenzione di ricerca firmata in questi giorni tra il Gamps, il Museo di Paleontologia e Scienze della Terra di Scandicci, e l’Ifac-Cnr di Sesto ma l’obiettivo dichiarato è quello di poter proseguire nel tempo la collaborazione.

Le premesse per un lavoro interessante e che potranno portare a importanti scoperte, in particolare legate al mondo dei fossili marini, ci sono infatti tutte: "La convenzione, che abbiamo chiamato "Jaws" in onore del film Lo squalo– spiega il dottor Andrea Barucci ricercatore dell’Istituto di Fisica applicata Nello Carrara del Cnr – prevede in particolare la digitalizzazione di reperti del museo, ci stiamo focalizzando sui denti di squalo: da un lato stiamo facendo immagini campione in 3D attraverso una microtac del nostro istituto per studiare la morfologia di questi elementi e dall’altro digitalizzando i denti di squalo toscani per creare un dataset per ulteriori studi futuri".

E ancora: "Entro un mese – continua Barucci – invieremo i risultati del lavoro che abbiamo già intrapreso per una conferenza che si terrà nell’ambito del Florence Heri-Tech in programma ad aprile alla Fortezza da Basso. Poi gli studi proseguiranno e confido che il percorso possa essere lungo". Nell’iniziativa, oltre a Barucci, sono coinvolti per l’Ifac Cnr Juri Agresti e Salvatore Siano ma un ruolo molto importante hanno anche gli studenti del Russell Newton di Scandicci che collaborano attivamente grazie ad un progetto specifico attivato.

"Questo – commenta Simone Casati presidente del Gamps - è un passaggio molto importante per la crescita del nostro museo e siamo contenti che a contattarci sia stato proprio il Cnr. Fra l’altro il museo sta ottenendo riscontri record anche in termini di presenze e prenotazioni e siamo ovviamente felici".

Sandra Nistri