James Franco visita gli Uffizi. Due ore ’rapito’ dai capolavori

Oltre due ore agli Uffizi ad ammirare capolavori. E’ trascorsa in mezzo all’arte la domenica mattina dell’attore, regista e sceneggiatore americano James Franco che ieri ha visitato le sale del museo. A Firenze per presentare il suo ultimo film, ‘Hey Joe’ (regia di Claudio Giovannesi), Franco è arrivato intorno alle 11, passeggiando con grande entusiasmo tra i tesori della Galleria, apprezzando in particolare i capolavori del Trecento e Quattrocento, Maestà di Giotto e Cimabue, oltre a Leonardo, Michelangelo e Tiziano. Ad appassionarlo più di tutto sono state le sale dedicate a Botticelli, dove si è soffermato ad ammirare ogni singola opera. L’attore, fanno sapere dalle Gallerie degli Uffizi, si è trattenuto nel museo per oltre due ore.

Franco sabato sera è stato ospite allo Spazio Alfieri per la proiezione di ’Hey Joe’ presentato ufficialmente alla Festa del Cinema di Roma. Attore e regista eclettico, Franco si è guadagnato una stella nella walk of fame sull’Hollywood Boulevard, a Los Angeles, grazie ai suoi tanti ruoli di successo in film come ’Spider Man’, ’127 Ore’ (che gli è valso una nomination agli Oscar), passando per la commedia irriverente ’The Interview’ e il lato trasgressivo di ’Spring Breakers’. Adesso è tornato sullo schermo sotto la regia di Claudio Giovannesi.