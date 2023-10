Izzedin Elzir e Fink dialogano davanti ai giovani: "La pace è possibile"

L’imam di Firenze, Izzedin Elzir e il presidente della comunità ebraica fiorentina, Enrico Fink. Emozionati, uno accanto all’altro, a parlare di una pace possibile. A rendere possibile questo incontro, delicatissimo visti i tempi, sono stati gli studenti del Liceo Galileo che hanno organizzato al teatro Aurora di Scandicci un’assemblea sulla questione israelo-palestinese.

Elzir e Fink non si sono sottratti né ad approfondire le varie tematiche né alle domande, ben moderate dai rappresentanti d’Istituto. La fiaccolata per la pace dell’altra sera, promossa dall’abate di San Miniato al Monte, dom Bernardo Gianni è stata la prima dimostrazione che a Firenze il dialogo è possibile. L’incontro di ieri mattina è stata la conferma di un modello che può essere esportato, intanto a livello nazionale e poi forse anche oltre. Elzir e Fink hanno risposto presente. Si sono presentati, confrontati e incontrati sulla necessità di costruire la pace. A partire dalla condanna della violenza nei confronti dei civili. "Questo conflitto – ha detto Izzedin Elzir – non è un conflitto fra religioni o fra culture, ma sui diritti, in particolare quello all’autodeterminazione. A Firenze abbiamo deciso di non restare a guardare mentre i nostri popoli si uccidono l’un l’altro. Ma di dialogare, seminare la pace". La fase è molto delicata e all’interno delle due comunità non tutti la pensano alla stessa maniera. Ma dialogare è essenziale. Dialogare qui, per essere motore di un dialogo più ampio. "Ho risposto volentieri – ha detto Enrico Fink – all’invito di questi giovani. Perché è basilare che proprio loro siano informati sui diritti civili delle persone. Credo sia giunto il momento, e solo vivendo la pace possiamo capirlo, che non ci sono due parti. Non c’è futuro se non per tutti insieme". Firenze città di La Pira, non poteva che essere un’avanguardia nel mettere a dimora i semi della convivenza. Fabrizio Morviducci