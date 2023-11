Iv, venerdì il congresso

Si terrà venerdì primo dicembre presso il circolo Arci di Pian di Mugnone il primo congresso territoriale di Italia Viva.

All’ordine del giorno ci sarà l’elezione del coordinatore comunale del partito locale; il primo per Fiesole. A lui sarà affidato il compito di avviare il confronto con le altre forze politiche del centrosinistra, a cominciare dal Partito democratico, che nei giorni scorsi nel corso dell’assemblea comunale ha escluso le Primarie. Attenzione destra anche la candidatura di Cristina Scaletti, avanzata dalla costituenda lista civica, che fa capo a un movimento spontaneo cittadino la cui discesa in campo annunciata a sorpresa a ottobre ha creato scompiglio nel centrosinistra fiesolano.

"Sarà l’occasione- si spiega in una nota- per radicare e rilanciare Italia Viva in vista delle prossime elezioni amministrative e delle europee di giugno 2024". In ballo ci sono, almeno dai dati delle Politiche 2022, circa 1200 voti che portrebbero quindi fare la differenza anche a livello delle elezioni del sindaco. In particolare, l’incontro servirà a definire idee e programmi da sottoporre alle altre forse del centrosinistra.

Fra i temi centrali da analizzare ci sono sicurezza, ambiente, scuola e servizi ai cittadini.

L’assemblea conclude il percorso che il partito ha intrapreso sul territorio fiesonale nel corso dell’ultimo anno.

Durante i lavori sarà presente, fra gli altri, Francesco Casini, responsabile dell’area metropolitana fiorentina. Ma sono stati invitati anche altri "vip" della politica, che non hanno però ancora sciolto la loro riserva. A coordinare l’incontro saranno gli iscritti fiesolani Paolo Faccenda, Massimo Nesi e Barbara Braccini (nella foto).

D.G.