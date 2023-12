Iv: "Pronti a presentare il nostro nome"

BAGNO A RIPOLI

"Francesco Pignotti è il più vicino a una visione comune essendosi formato nelle fila del sindaco Casini, ma il nostro appoggio non è scontato, ma basato sui reali programmi che devono guardare avanti e non indietro. Basta tatticismi". Corso Petruzzi, coordinatore comunale di Italia Viva, sorride a nome del partito alla candidatura di Pignotti, ma pone i suoi paletti. Per prendere il posto di Franceco Casini (che dopo 9 anni da sindaco del Pd è passato a fine 2022 a IV), deve aver presente "che nessuna forza politica, in questa fase storica, è autosufficiente per vincere". Italia Viva si dice "pronta al dialogo, ma a patto che vi sia una proposta realmente riformista". Invita Pd e Pignotti a "giocare a carte scoperte" e "in continuità con il sindaco Casini". Al momento però "stiamo vedendo solo una moltitudine di accordi sotto banco". Se gli interlocutori non sono chiari, annuncia Petruzzi, "ci sarà una candidatura esterna non solo di Italia Viva, ma di un’ampia area riformista e civica che vuole continuare a portare avanti il cambiamento rivolto al futuro per Bagno a Ripoli". Un avviso che appare una minaccia politica: Il nome di un candidato di Italia Viva sarebbe già pronto.

Manuela Plastina