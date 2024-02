IV, Pd e Verdi al contrattacco: "Montanari dimostri il suo coraggio. Si candidi e vediamo se prende voti"

di Antonio Passanese

FIRENZE

Malumori, nervosismo e mal di pancia. Chat infuocate e interminabili giri di telefonate per rispondere alle dure accuse lanciate a destra e manca, giovedì dal palco del teatro Puccini, da Tomaso Montanari durante la presentazione ufficiale del movimento “11 Agosto“. Per il Pd e Italia Viva le parole del rettore hanno avuto l’effetto di un pugno nello stomaco, anche se il giorno dopo la convention, in molti dei maggiorenti dem e renziani provano a fare i pompieri, a gettare acqua sul fuoco della polemica, a minimizzare sia la portata dell’evento che le parole – pesanti come macigni – dello storico dell’arte. Ma è evidente che le oltre mille persone che hanno partecipato alla prima dell’associazione – che ha come simbolo ponte Santa Trinita distrutta dalle bombe dei nazisti e un ’Sol Levante’ che rappresenta la rinascita della città – qualche sommovimento lo hanno creato.

"La verità è che Tomaso Montanari è un influencer di sinistra. Esattamente come la Meloni lo è di destra. Sono due facce della stessa medaglia", dice Matteo Renzi al quale il rettore ha riservato più di qualche stilettata ("Non ci alleeremo mai con fascisti e sauditi"). Poi l’ex premier osserva: "Non so se ci sia incompatibilità tra la carica di rettore e quella di consigliere comunale. Non vedo però perché Montanari dovrebbe lasciare l’Università per Stranieri". Per il leader di Iv, ieri a Siena a presentare la sua ultima fatica letteraria, "Montanari dovrebbe invece candidarsi a sindaco di Firenze. Vediamo quanti voti prende. Dai Tomaso, tira fuori un briciolo di coraggio se ce l’hai. Dai tempi del liceo non hai coraggio ma stavolta è la tua occasione. Candidati e vediamo quanti vali".

Poi, rivolgendosi al suo pubblico, continua: "Voi lo conoscete da poco ma chi, come me, lo conosce dai tempi del liceo, ricorda che Montanari veniva alla Leopolda, sa che non ha mai avuto l’ardire di fare una battaglia. E non la farà nemmeno stavolta perché se dovesse farla come sindaco perderebbe e dovrebbe lasciare il suo ateneo".

Andrea Giorgio, coordinatore della segreteria toscana del Pd, rivela che con lo storico dell’arte "volevamo un confronto sulla città del futuro ma ha preferito chiudersi in una critica al passato lasciando al noi l’onere di praticare il cambiamento. Sfida che accogliamo volentieri. Ecco perché Sara Funaro, scelta non nelle segrete stanze ma da un’assemblea di centinaia di persone e dalla coalizione del centrosinistra, metterà in campo un progetto di città in grado di rispondere alle sfide: le sue prime due proposte sono state il salario minimo per i dipendenti comunali e investimenti sul diritto alla casa acquistando immobili per darli in affitto a canone calmierato".

Con dem e Iv anche Europa Verde: "Da Montanari nessuna proposta alternativa strutturata. facile riempire i teatri solo per parlar male degli altri. Triste vedere che forze di sinistra offrano alla destra l’opportunità del secolo".