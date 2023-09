Iv-Pd, divorzio più vicino: "Siamo alleati e non sudditi. Sul Padovani accordo o rottura"

di Antonio Passanese

Grazzini, mercoledì, sulla norma anti affitti brevi, in Palazzo Vecchio si è consumato l’ennesimo strappo col Pd. Che ora chiede una verifica di maggioranza, che sarà giovedì. Cosa sta succedendo?

"Semplicemente che siamo alleati, non sudditi. Non siamo d’accordo con il contenuto della delibera e abbiamo votato contro. Se invece che chiederci solo il voto ci avessero coinvolto prima di portarlo in giunta forse non saremmo arrivati a questo punto. Infatti l’incontro – che mi pare naturale tra alleati - l’abbiamo chiesto noi".

È un dato di fatto che sia in Città metropolitana che in Consiglio comunale votiate con la destra. Non vi sentite più parte del centrosinistra?

"Non è così. Ma rivendichiamo il diritto di non essere d’accordo su decisioni amministrative che il Sindaco prende da solo o al massimo con il PD fiorentino, che ultimamente ci sembra poco di centro e molto di sinistra. Noi votiamo quello che ci sembra utile per la città, senza preoccuparci di carriere personali e di cosa pensano le correnti di partito".

Primarie sì, primarie no. Per Comune e Regione qual è la vostra posizione?

"Prima dei nomi vengono i temi. Il PD fiorentino ha cambiato idea sull’aeroporto? Cosa pensa su sicurezza, gestione dei rifiuti, sociale? Se siamo d’accordo sull’idea di città i nomi saranno l’ultimo problema".

Per il dopo Nardella l’area schleiniana vorrebbe una donna. C’è un nome sul quale potreste convergere o vi giochereste la carta Saccardi?

"Donna o uomo serve un sindaco di livello per la nostra città, un buon amministratore. Italia Viva ne ha tanti, a partire da Stefania".

Voci sempre più insistenti affermano che potreste però formare una lista d’appoggio al centrodestra.

"Fantapolitica. Lo ha chiarito bene Renzi alla festa regionale: se la partita sarà politica non staremo certo con la destra di questa città, anch’essa sempre più lontana dal centro. Se invece la partita sarà civica, siamo disponibili a discutere con tutti. Abbiamo tante donne e uomini pronti a impegnarsi nel progetto del polo riformista che ha già dimostrato di saper cambiare in meglio questa città".

Fra Renzi e Nardella i rapporti sono sempre più tesi. Il vostro leader non perde occasione per attaccare il sindaco. Sembra che la rottura sia definitiva...

"Gli attacchi sono politici, non personali. È intervenuto su aeroporto, sul +600% delle multe, sullo stadio coi soldi pubblici… Renzi parla dei temi della città, e li conosce bene".

Il Pd dice che se continuerete a votare contro alle amministrative non si alleerà con voi. Cosa rispondete?

"Che devono togliersi questo atteggiamento tracotante. Un anno fa in città noi abbiamo preso il 15 e loro il 28%. In politica è importante anche la matematica. Se sono convinti della linea di Enrico Rossi, in bocca al lupo. Ma credo che allora – come accaduto prima per Letta e poi per Rossi – non sarà Italia Viva a farli perdere, ma perderanno senza Italia Viva".

In ultimo, il nuovo Padovani. È sulla delibera di giunta che stanzia 10 milioni che potrebbe consumarsi l’addio definitivo? Iv è stata chiara, anche questo provvedimento non lo voterà.

"Per noi nessun addio definitivo ma una semplice posizione politica. Non siamo d’accordo. I 10 milioni vadano su case popolari, residenze per studenti, asili, periferie, sicurezza. Ma poi la serie A del rugby fa a malapena 1000 spettatori di media. Con uno stadio di rugby da 15mila posti, chi ospitiamo tutte le domeniche, gli All Blacks? O vogliamo creare un altro Flaminio? Noi siamo in maggioranza e vogliamo dare il nostro contributo. Discutiamone, prima dell’arrivo in giunta".