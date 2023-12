Iv, Crepaldi è la nuova presidente : "Traghetterà verso le elezioni"

"Con il Pd? Stiamo alla finestra". Queste le parole della nuova presidente di Italia Viva, Giulia Crepaldi (in foto al centro). Chiaro che la coalizione si costruisce a partire da una chiarezza non solo sui programmi, ma soprattutto sul nome del candidato.

Una chiarezza che il Pd al momento non può fornire, visto che è squassato dalla battaglia interna tra correnti. E così la nuova leadership del partito di Renzi in città si organizza. Giulia Crepaldi è stata eletta dal congresso del partito di Matteo Renzi con un obiettivo preciso, ossia traghettare i riformisti attraverso le elezioni amministrative. Non è un mistero che Iitalia Viva stia guardando con interesse l’attività di Giovanni Bellosi e della sua Scandicci civica.

"La recente nomina della presidente Giulia Crepaldi – si legge in una nota di Italia Viva – testimonia l’impegno verso una classe dirigente giovane, portatrice di una visione innovativa e ottime capacità lavorative".

I punti chiave del programma di Italia Viva, "ribaditi al Congresso riflettono l’impegno verso la comunità: pelletteria, svincolo autostradale, viabilità, infrastrutture, scuole, formazione, sicurezza, terzo settore e sport. Questi pilastri sono fondamentali per costruire una Scandicci più forte e inclusiva" recita ancora la nota.

Giulia Crepaldi, trentadue anni, è laureata in lettere classiche, ha in via di sviluppo la creazione di un’academy online per lo studio del latino e del greco.