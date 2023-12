Itinerari patrimoniali. Scoprire luoghi occulti

Diffondere la storia di Firenze e favorire connessioni tra il territorio, le persone e il patrimonio. Andranno avanti fino al 7 gennaio le ‘Passeggiate Patrimoniali’, pensate dal Comune di Firenze e Muse in occasione dell’anniversario dell’inserimento del centro storico della città nella lista del patrimonio mondiale Unesco.

Gli itinerari, in italiano e in inglese e tutti con inizio alle 11.30, porteranno i visitatori a scoprire le zone meno conosciute del centro storico, architetture, scorci e storie di Firenze altamente suggestivi e ad approfondire la conoscenza della città, del tessuto urbano e delle aree paesaggistiche che contribuiscono al valore universale del sito.

Un appuntamento è domani, intorno a Porta San Gallo. Seguono altri eventi il 30, 31 dicembre, il 5, 6 e 7 gennaio mentre il 31 dicembre appuntamento ’speciale’ a San Miniato al Monte, quest’ultimo in lingua inglese.

In totale sono tre gli itinerari: il percorso a nord della città, intorno a Porta San Gallo ’Nuove tracce di antiche relazioni’ (in programma ancora il 29 dicembre e 5 gennaio); quello a sud, lungo le mura d’Oltrarno ’Ripensare il margine’ (in programma il 30 dicembre e 6 gennaio); quello intorno a San Miniato al Monte (in programma il 31 dicembre e 7 gennaio).

Le passeggiate sono rivolte a giovani o ad adulti: sono tutte gratuite (in caso di pioggia sono sospese) e hanno una durata media di due ore. Il consiglio è quello di indossare abbigliamento comodo e adatto alla stagione e fare scorta di acqua.