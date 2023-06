Itinera, il doppio appuntamento per ’innamorarsi’ del territorio

Doppio appuntamento, domenica 18 giugno, con Itinera, il programma di iniziative elaborato dalla Pro loco San Vincenzo a Torri Colline Scandiccesi, in collaborazione con il Comune. Alle ore 18 al Podere Casaccia (via di Triozzi 41), ecco una visita alla scoperta di questa azienda agricola biodinamica che sorge sulle colline di Scandicci. Una realtà nata dall’amore per la terra di Roberto Moretti che, nel corso della serata, racconterà la storia dei propri vini, espressione del territorio. In programma una passeggiata tra olivi e vigne con l’illustrazione del metodo biodinamico e della vinificazione; alle 19.30 degustazione nell’aia, con vini, olio bio del podere e un menù di prodotti della tradizione toscana. È necessaria la prenotazione chiamando i numeri 339.1890304 o 335.6560522, oppure scrivendo a [email protected] Sempre domenica 18 giugno (dalle ore 18.30, ritrovo nella zona artigianale di Cerbaia) partirà per la "Lucciolata in Pesa, trekking di Scollinando 3". I partecipanti passeggeranno lungo la Pesa, risalendo il torrente in direzione del Ponte Rotto. Quindi cena al sacco circondati dalla luce delle lucciole. È obbligatoria la prenotazione su WhatsApp al 338.3952439 oppure alla mail [email protected] Per partecipare sono necessari: scarpe comode, stivali di gomma per la camminata nell’acqua e una pila frontale (se non in dotazione, si può sostituire con la torcia del cellulare). Il programma di Itinera è nato per permettere a cittadini e turisti di scoprire il territorio. Gli eventi andranno avanti fino a ottobre.