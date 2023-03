Italo Calvino "Un passo avanti"

Caro Italo Calvino, quali sono i temi affrontati ne “Le città invisibili“?

"Il caos che caratterizza la realtà (il reale è un disordinato insieme di persone, situazioni, problemi); il sogno, la fantasia, la capacità di immaginare luoghi inesistenti in cui potersi nascondere; la memoria, il tempo e la morte ineluttabile".

Che cosa l’ha spinta a scrivere questo romanzo?

"La memoria, la fantasia, il caos, caratterizzano il groviglio spaventoso che è il mondo. Dalla possibilità che abbiamo di viverci dentro, deriva un consiglio: “Ci sono modi per non soffrire l’inferno che viviamo ogni giorno; uno è accettarlo diventandone parte, fino al punto di non vederlo più; l’altro è cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare“.

Quale significato intrinseco nasconde il racconto della città di Leonia?

"Non è l’unica città a consumare rifiuti: attorno ad essa, molte città fanno lo stesso, occupando spazio prezioso con cumuli di immondizia. Come le risorse sono limitate, lo è anche lo spazio; perciò se continueremo a consumare e a buttare via, prima o poi la nostra sopravvivenza sarà in pericolo".