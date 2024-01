Italia Viva, sinistra e caffè col prof. Del Re in cerca di nuove sponde : "Vogliamo alleati per le nostre idee"

Prima ha incontrato Emiliano Fossi ed Eugenio Giani per trovare una sponda nel suo ex partito. Poi si è avvicinata a Matteo Renzi tentata dalle primarie di Italia Viva. E ancora: ha partecipato all’assemblea di Sinistra Progetto Comune e ha visto per un caffè, in un incontro che tutto sembrava fuorché riservato, lo storico dell’arte Tomaso Montanari. E su quest’ultimo “caso“ i commenti si sono sprecati. "Cecilia e Tomaso volevano farsi vedere, è un chiaro messaggio al Pd". Lo scatto che ritrae la leader di Firenze democratica e il rettore dell’Università per stranieri di Siena in un bar di Borgo Ognissanti (nella foto di Firenze Today) ha fatto il giro delle chat di Palazzo Vecchio e non solo. Sembrano proprio prove di alleanze. Anti Pd.

Ma il rischio (e la sensazione) è che Del Re alla fine resti col cerino in mano e corra da sola alle comunali di giugno. L’ex assessora d’altronde ha fondato il gruppo Firenze Democratica e in Palazzo Vecchio si è presa anche i consiglieri ex Pd Leonardo Calistri, Massimiliano Piccioli e Stefano Di Puccio. Montanari ha creato l’associazione "11 Agosto" per la "Liberazione di Firenze", concetto che ha fatto infuriare i vertici regionali e fiorentini del Pd. "Non si deve politicizzare la Liberazione di Firenze", è stato il commento dei Dem.

È evidente che dunque Montanari e Del Re insieme possano creare qualche problema al Pd in vista di giugno, senza considerare Iv che, in caso di mancata alleanza coi Dem, è pronta a far la guerra.

"E’ stato un caffè piacevole, fatto in un luogo pubblico perché non c’è davvero niente da nascondere – ha spiegato Del Re a proposito dell’incontro -. Abbiamo parlato di Firenze e del suo futuro ritrovandoci d’accordo su alcuni temi e sulla necessità di una discontinuità importante. Io ero interessata a saperne di più della sua associazione mentre lui voleva conoscere le idee di Firenze Democratica".

"Alla politica fatta di veti ad personam, candidature imposte e accordi segreti che poco hanno a che fare con il bene pubblico, Firenze Democratica risponde col dialogo, aperto e in luoghi pubblici, con tutte e tutti coloro che hanno la volontà di immaginare e discutere di un nuovo corsi per Firenze", ha aggiunto poi Del Re in un post su Instagram. La candidata sindaca di Fd ha parlato di "confronto con gli altri" e di incontri "che abbiamo in programma di fare nei prossimi giorni per verificare se esista un terreno comune con altri possibili alleati".

Il messaggio è chiaro. Ed è un messaggio che comunque scuote il Pd, in un weekend di emozione e di fiducia dopo la performance della candidata Sara Funaro. Attenzione poi al versante della Sinistra che sostiene Dmitrij Palagi. La mossa del caffè non è naturalmente passata inosservata. Ma l’input è di parlare di temi, non di caffè al bar. "Il dialogo fa sempre bene, ma non vogliamo passare questa settimana a parlare delle cronache interne alla politica – ha spiegato Palagi -. Noi sentiamo la necessità di concentrarsi sulle proposte della città, manca poco al voto e non vorremmo che un caffè occupasse più spazio dell’alternativa alla multiutility".

N.G.