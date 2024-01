Italia Viva, Saccardi balla da sola: "Sicurezza, identità e decoro". Renzi: "Città sporca e caotica"

La Stefania (Saccardi) alla fine balla da sola con l’abito da sera di Italia Viva. Lo fa con un sorriso mite: "Il nostro cammino stasera prende inizio con umiltà, serietà e ironia. Inizio ad avere qualche capello bianco e Firenze è il punto di arrivo di una lunga attività amministrativa".

Con le annunciate primarie marzoline extra-Pd alle quali era stata invitata in primis la defenestrata Cecilia Del Re – che a quanto pare ha declinato – bene o male già tramontate (Prima stoccata di Saccardi "Abbiamo lanciato l’iniziativa delle e abbiamo preso atto che il Pd ha scelto la strada meno democratica di tutte") e un dialogo con i dem ancora lontano da ogni forma di scongelamento ("Fossi e Nardella si sono detti disposti a parlare con noi? Mah... non ho mai visto seguire i fatti alle parole") la donna di punta del renzismo fiorentino scioglie così ogni riserva in un teatro Puccini gremito da mille e più persone e si candida per la poltrona di sindaco alle comunali di giugno.

"C’e’ un’alternativa a questa Giunta comunale pur rimanendo nell’ambito del centrosinistra – spiega Saccardi alla stampa prima di salire sul palco del teatro – Chi non è contentissimo, chi non ha condiviso tutto di questa amministrazione puo’ anche scegliere un candidato diverso senza cambiare il campo d’appartenenza. Si può cambiare squadra senza cambiare campo. Noi diamo il nostro contributo nell’ambito del centrosinistra al governo della città".

"Cercheremo di tenere insieme la Firenze delle piccole cose della gestione quotidiana, la Firenze del decoro, della bellezza, insieme alla Firenze dei grandi progetti e della visione generale – sono ancora parole della vicegovernatrice (a proposito: "Rottura anche in Regione? Non vedo il perché, questo è un percorso tutto fiorentino. In Regione lavoro benissimo col presidente Giani") – Penso all’alta velocità, alla tramvia, all’aeroporto, alle grandi infrastrutture da tenere insieme alla Firenze delle piccole cose, del governo quotidiano, del decoro, dell’attenzione agli ultimi. Allo stesso tempo deve essere la città che ha il coraggio di fare le grandi opere". Qualche fedelissimo intanto, lontano dalle telecamere e dai flash, sussurra un azzardo: "Con lei tocchiamo il 20%, il Pd fa bene ad aver paura", i più realisti aggiustano il tiro ("Anche con il 15 gli si darebbe parecchia noia eh...").

Il tempo di un’altra stoccatina al sindaco Dario Nardella e poi, mentre i volontari si sfamano con tortelli al ragù bianco e schiacciatine fatte dal barrettino del teatro, Saccardi sale sul palco. Il dardo avvelenato vien scoccato manco a dirlo sul restyling del Franchi:

"Io credo che serva un grande piano di edilizia pubblica e penso che non ci si possa limitare di mettere sul bilancio 5 milioni del Pon-metro mentre se ne mettono 10 sul Padovani e ancora di più sul Franchi. Se il Comune vuole dare un segnale dovrebbe investire molto di più: con 20 milioni si possono ristrutturare 800 alloggi popolari e dare risposta a tante famiglie".

Poi ’StefaniaperFirenze’ (#Testaecuore lo slogan) sale le scalette e davanti a una platea che ha il suo zoccolo duro nei volontari del terzo settore – ma in platea spuntano anche molti esercenti e qualche volto noto di area dem oltre ovviamente a Matteo Renzi che arriva in serata e ai colonnelli Iv, in testa Massimo Mattei e il segretario cittadino Francesco Grazzini – snocciola il suo discorso per la città. Non ancora un programma dettagliato ma una sorta di ’ispirazione’ che ruota intorno a 8 parole chiave (e qui a qualcuno tornano in mente i 100 luoghi della città dell’ex Rottamatore, dalle parti di Italia Viva i numeri sono un po’ una fissazione...). Eccole, comunque.

Numero uno, Bellezza. "A chi ha la bellezza nel proprio dna, disturba una città trascurata, sciatta, disordinata". Numero due, Affidarsi: "Se vogliamo una città migliore, bisogna partire da ciascuno di noi". Tre, Cura. E qui arriva l’ennesima stoccata: "Curarsi dei propri cittadini vuol dire preoccuparsi del tema della sicurezza che è stato pesantemente sottovalutato ma che oggi deve essere una priorità assoluta". Quattro, Pass: "Con un po’ di personale sanitario abbiamo costruito il progetto Pass che consente alle persone con disabilità intellettiva di superare quelle barriere “invisibili” legate all’organizzazione dei servizi e alla formazione del personale".

E ancora cinque, Insieme: "Raccolgo la parola e la faccio anche mia ma solo se la volgiamo anche a quella parte di città che ha voglia di novità, di velocità, di innovazione". Poi sei, Sviluppo: "Firenze non potrà limitarsi ad essere una città vetrina, ma può tornare ad essere la città dei lavori perchè è il lavoro che crea ricchezza". Quindi sette, identità: "Oggi il fiorentino si sente un po’ come il panda, una specie in via di estinzione. Mio babbo mi raccontava che riconosceva le strade dai profumi delle botteghe. Nel gestire il turismo serve equilibrio e buonsenso". Ultima parola, Presto: "Sulla tramvia bisogna fare presto e completare tutte le linee, magari pensando anche a un pacchetto di misure per le imprese danneggiate dai cantieri".

La ceralacca alla serata la mette Renzi: "Firenze rispetto a 10 anni fa è più sporca, è meno sicura e più incasinata per il traffico. Non parlo solo delle multe. Traffico, degrado e sicurezza: penso che su questi tre temi Stefania abbia qualcosa da dire, e penso che si debba voltare pagina. Sono contento di aver indicato 10 anni fa Dario Nardella penso che abbia fatto un primo mandato molto buono, nel secondo si è un pò perso, sta pensando ad altro, è legittimo, lasciamolo andare dove deve e preoccupiamoci di Firenze".