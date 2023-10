Italia viva non rompe sul rugby. Oggi il confronto col Pd

Riunione in casa Italia Viva prima del vertice di oggi con il Pd. E’ il secondo appuntamento della serie di confronti con i dem interni alla maggioranza che il partito fondato da Matteo Renzi aveva chiesto a Palazzo Vecchio e ottenuto solo dopo la spaccatura in commissione, con il voto contrario di Iv alla delibera sugli affitti brevi.

Al centro della discussione di oggi il tema ancora più scivoloso della delibera di bilancio dove, all’interno di un pacchetto di interventi, si trova anche il finanziamento del rifacimento dello stadio del rugby Padovani.

Dopo una discussione accesa all’interno di Iv, ci ha pensato il coordinatore toscano Nicola Danti a rasserenare gli animi e rompere gli indugi. La fase è delicata e Italia viva non farà mancare il suo appoggio alla maggioranza sul documento di bilancio che andrà in commissione domani e in consiglio comunale lunedì della prossima settimana.

Far venire meno l’appoggio sull’assestamento di bilancio equivarrebbe a uscire dalla maggioranza.

A meno di clamorosi scossoni dell’ultimo minuto non ci si aspetta che questo succeda.

Vedremo oggi, poi, cosa si diranno le delegazioni.

Nella delibera per il rifacimento del Padovani sono previsti 5 milioni a bilancio nel 2023 e altrettanti nel 2024. Si prevede la realizzazione di una tribuna con una capienza da 7.000 persone. Con questi numeri non sarebbe omologabile per farci giocare la Fiorentina. Dunque è anche il fine che taglia la testa alle polemiche.

Se la Fiorentina dovesse scegliere il Padovani, lo stadio del rugby dovrebbe ampliare con strutture temporanee le proprie tribune. Ma questo è extra delibera.

Ilaria Ulivelli