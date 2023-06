Italia Viva, "Famiglie hanno bisogno di aiuti, non di pacche sulla spalla"

"C’è chi sulle primarie si arrampica sugli specchi, chi ci deve spiegare che in coalizione si parte dai programmi e chi pensando di essere autosufficiente, ci racconta che decidono loro. Noi invece continuiamo a dialogare con i territori, le associazioni, le categorie, i cittadini, su cose molto concrete. Quando qualcuno vorrà parlare di idee e programmi noi siamo prontissimi e abbiamo le idee decisamente chiare. Ieri sera nel nuovo appuntamento mensile che da un anno stiamo facendo, il tema per noi sarà centrale: le politiche in aiuto alle famiglie". Così Gabriele Toccafondi (foto) di Italia Viva. "Abbiamo dialogato con assessori, associazioni, no profit, scuole paritarie e con l’ex ministro della Famiglia Elena Bonetti, abbiamo ripercorso le tante iniziative del governo Draghi, quello mandato a casa dai 5 stelle e mai votato dalla sinistra, il Family Act, l’assegno unico, le risorse ai comuni per abbattere le rette degli asili (misura questa che il centrodestra non sta confermando per il prossimo anno), ma anche gli aiuti per i centri estivi nel periodo post lockdown e le risorse per le scuole paritarie. Noi non rinneghiamo niente di quel percorso e rivendichiamo con forza l’impegno riformista, perché tutti sono bravi a urlare e scendere in qualche piazza, più complesso è invece trovare soluzioni, risorse e impegnarci. Siamo un paese a nascite zero, anzi sotto zero rispetto ai decessi. La famiglia – conclude Toccafondi – ha bisogno di azioni concrete, i genitori hanno bisogno di aiuti non di pacche sulla spalla".