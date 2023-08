Italia Viva, c’è qualche mal di pancia A settembre la prima festa regionale

C’è qualche dissapore nel cuore di Italia viva. In casa del senatore Renzi non preoccupa tanto politicamente l’uscita del consigliere regionale e presidente del Quartiere 1, Maurizio Sguanci. Al centro delle discussioni c’è più una mozione degli affetti e delle attenzioni. Il leader di Iv è rimasto male dell’addio repentino del consigliere, peraltro passato all’oppozione e nelle file del partito che Renzi vorrebbe conquistare. Però era stato lui stesso a non dare risposta ai tanti messaggi che Sguanci gli aveva inviato senza ottenere risposta. D’altra parte il senatore è impegnato in beghe nazionali, convinto che chi gli è più vicino – cioè i politici fiorentini – capisca e se la cavi comunque. Qualche mal di pancia. Ma il momento passerà.

Intanto Italia viva sta mettendo in piedi l’organizzazione della prima festa regionale del partito, che dovrebbe essere allestita in piazza Berlinguer. Dalle parti di Massimo Gramigni anima del Mandela forum, da sempre vicino al Pd. Recentemente al palasport era stata fatta a anche un’edizione della Festa dell’Unità. Il braccio della festa saranno due giovani di Italia viva, Francesco Grazzini e Marco Ricci.

Ma i turbamenti non mancano: per le date della festa, prevista dal primo al 3 settembree, anche se è ancora da confermare, ancora il partito sarà lontano dall’aver sciolto le riserve sulle candidature a sindaco del centrosinistra. Per ora ci sono tutte le ipotesi in campo: l’alleanza col Pd per cui Renzi chiede un candidato in discontinuità con l’attuale amministrazione fiorentina o la corsa in solitaria per far salire le quotazioni in vista del ballottaggio. Se Renzi dovesse andare in solitaria la candidata sarebbe la vicepresidente della Regione, Stefania Saccardi.

Ma nella girandola di nomi che sono stati fatti nei giorni scorsi ce n’è stato uno più concreto. Passato al vaglio del senatore fiorentino. E cioè quello di Riccardo Nencini che Renzi ha ingaggiato anche come columnist al Riformista.

Difficile che il Pd riesca a far passare un socialista, anche se a lui non mancano il pedigree politico e le fisique du role.

iu