Italia Viva attacca la giunta Fossi "Mai ascoltate le nostre proposte"

"Negli ultimi anni non abbiamo percepito una reale intenzione, da parte di chi sta amministrando, di migliorare la vita dei cittadini. Signa, una volta esempio per la Piana, non ha mantenuto il passo sui temi che più impattano sulla vita di tutti i giorni".

Così il coordinatore locale di Italia Viva, Luca Tognarelli, sull’attuale giunta Fossi. "Il piano strutturale e il piano operativo sono scaduti da cinque anni. Italia Viva Signa, nel 2021, ha contribuito a presentare importanti idee, mai prese in considerazione – prosegue -. Abbiamo presentato un piano per far vivere il centro storico, creando un centro commerciale naturale in una nuova zona pedonale, da piazza Michelacci a Largo Capitelloni, passando da piazza Cavour, viale Mazzini, piazza della Repubblica, via Beata Giovanna e il parco di Villa Tempesti. Abbiamo progettato il nuovo ingresso al capoluogo; un miglioramento della viabilità a nord-ovest, prolungando via Bartali fino a via Castelletti; la riqualificazione dell’ex Nobel. Non abbiamo mai avuto risposta: anche quando alcuni punti sono stati fatti propri dalla giunta non siamo stati neppure interpellati".

Li.Cia.