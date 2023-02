Italia Viva alza la voce: "Maggioranza, quanti errori"

di Fabrizio Morviducci

L’onda lunga delle fibrillazioni tra Pd e Italia Viva nell’hinterland fiorentino, dopo Bagno a Ripoli e Impruneta arriva a Scandicci. Con una nota i responsabili cittadini del partito di Renzi, Vincenzo Cardellini e Giulia Crepaldi, con il capogruppo Stefano Pacinotti, hanno aperto ufficialmente le ostilità per le amministrative 2024. Italia Viva mette tutto in discussione, con l’obiettivo di arrivare a discutere anche di poltrone. Un ‘tutto sbagliato, tutto da rifare’ che in piazza della Resistenza ha visto finire sul banco degli imputati il sindaco Fallani con la sua giunta e la presidente del consiglio, Loretta Lazzeri.

"Il nostro gruppo consiliare – si legge nella nota di Italia Viva Scandicci – sin dalla sua nascita, ha incontrato difficoltà continue nell’interlocuzione con il sindaco, la giunta e la presidenza del consiglio, come sul questione del costo mascherine di Farma.net e contro la chiusura della scuola Makarenko". Al centro della crisi anche la mancata presenza in giunta, sia in occasione dell’ultimo rimpasto (Yuna Kashi Zadeh per Andrea Anichini) sia col rientro di Alessio Babazzi nel Pd, circostanza che ha di fatto lasciato l’assessore di riferimento di Scandicci a Sinistra, Ivana Palomba, senza una rappresentanza consiliare. "Oggi – aggiungono i vertici scandiccesi del partito renziano – qualsiasi tentativo di sanare gli errori politici commessi fino ad oggi apparirebbe maldestro e tardivo vista l’imminenza della scadenza elettorale del 2024". L’ultimo ‘regalo’, è per la presidente del consiglio, Loretta Lazzeri: "Porteremo avanti la nostra azione politica e amministrativa in autonomia – concludono Cardellini & co. – ritenendo che a oggi le riunioni di maggioranza, irritualmente presiedute dal presidente del consiglio (Loretta Lazzeri, ndr) che dovrebbe mantenere una posizione terza essendo figura istituzionale, si sono dimostrate luoghi svuotati di ogni potere e iniziativa politica oramai demandata da anni ai soli sindaco e giunta nella speranza, dopo anche l’apertura di questi giorni del segretario Pd Francioli, di recuperare la centralità della politica per il bene della città".

Le risposte non hanno tardato ad arrivare. Il sindaco Sandro Fallani, interpellato da La Nazione, ha preferito non commentare per concentrarsi sul lavoro di questi ultimi 15 mesi di mandato. La presidente del consiglio Lazzeri ha rimandato al mittente gli addebiti: "Il mio ruolo istituzionale non è venuto mai meno nei luoghi deputati, ossia in aula durante i consigli. Quando invece presiedo le riunioni di maggioranza, e penso di averne titolo in quanto decana del centrosinistra a Scandicci, sono una normale consigliera e mi aspetterei coerenza nell’azione politica da parte di chi dice di aderire a un patto di governo".

Possibilista il segretario Pd, Tommaso Francioli: "Il dialogo è aperto. Convocherò una riunione tra i gruppi consiliari eletti sostenendo il programma del 2019. Capiremo come colmare questi vuoti che si sono aperti e come costruire una sinergia per il dopo 2024. Il dialogo deve restare costruttivo nel rispetto di chi governa e di chi sta lavorando per confermare il governo del centrosinistra alle prossime comunali".