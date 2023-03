Italia e atomo Un rapporto complicato

Le prime attività riguardanti la ricerca sul nucleare risalgono alla fine degli anni ’50. Nel 1966 l’Italia era il terzo produttore al mondo di energia elettronucleare, dopo Stati Uniti e Gran Bretagna, ma il referendum del 1987 (dopo il disastro di Chernobyl) e quello del 2011 (dopo la tragedia di Fukushima) hanno provocato cambiamenti: oggi il nostro Paese impiega combustibili fossili per oltre la metà del fabbisogno e importa energia. Tuttavia attraverso l’Enea (ente pubblico che opera nei settori energia, ambiente, nuove tecnologie e si occupa di competitività e sviluppo sostenibile), l’Italia partecipa al Progetto Iter ed è uno dei partner principali insieme alle maggiori potenze mondiali per la costruzione di un reattore sperimentale a fusione nucleare. Nel 2021 è stata completata la costruzione del primo tratto del reattore chiamato Toroidal Field Coil Facility che dovrebbe essere ultimato nel 2025. L’Italia sta svolgendo ricerche nell’energia nucleare a fusione, ma sta anche investendo in altre tecnologie legate all’atomo. Tuttavia sul territorio italiano non è ancora prevista la costruzione di centrali nucleari.