Istruzione: questo fine settimane le secondarie di secondo grado si presentano

Firenze, 16 novembre 2023 – Una scelta cruciale. Appuntamento importante per i ragazzini adesso all’ultimo anno della secondaria di primo grado: sabato 18 novembre e domenica 19 alla palestra Barbasetti di Prun (viale Malta,10) via all’edizione 2023 della Fiera annuale dell’orientamento scolastico, alla quale parteciperanno i referenti di 36 scuole del territorio.

La tradizionale manifestazione, a ingresso libero e senza prenotazione, si aprirà alle 10 con il saluto dell’assessore all’Educazione Sara Funaro e del presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e proseguirà, con orario continuato dalle 10 alle 19, per le giornate di sabato e domenica.

“Le scuole si presentano è una manifestazione alla quale teniamo moltissimo - ha detto l’assessore Funaro - perché è un importante momento di incontro e informazione che permette ai ragazzi e alle loro famiglie di orientarsi nelle scelte di studio e conoscere da vicino le scuole presenti sul territorio. Investire sull’orientamento scolastico è fondamentale, e noi ci crediamo fortemente, perché consente agli studenti di prendere decisioni consapevoli e ponderate e di acquisire consapevolezza su se stessi, sulle proprie capacità e aspirazioni, mettendoli in condizione di fare scelte adeguate sul futuro scolastico e professionale”.

“Un appuntamento importante - ha spiegato il presidente Michele Pierguidi - per i giovani dell’ultimo anno delle medie che possono incontrare altri studenti e parlare direttamente con i docenti per scoprire quale sarà il percorso di studi più adatto a loro. Una grande iniziative realizzata in collaborazione col Quartiere 2 ed un modo per verificare direttamente la qualità e il grande livello delle nostre scuole che offrono diversi tipi di indirizzo, ottime capacità di accoglienza e di realizzazione di progetti innovativi che crescono di anno in anno e suscitano l’interesse degli studenti”.

Studenti e famiglie chiamati alla scelta della scuola del secondo ciclo di istruzione potranno rivolgersi agli infopoint delle numerose scuole del territorio presenti, confrontandosi direttamente con i docenti per l’approfondimento dei piani di studio e degli sbocchi lavorativi. Inoltre, nel corso della manifestazione, esperti dell’orientamento offriranno incontri e spazi di consulenza, anche individuali, per uno sguardo consapevole sulla ricca offerta formativa, pubblica e paritaria, delle scuole secondarie di secondo grado. Sarà possibile quindi avere una visione d’insieme in grado di accompagnare gli studenti e le famiglie a cogliere le caratteristiche dei profili formativi alternativi ai percorsi liceali, tecnici o professionali o a valutare le opportunità offerte dalle scuole militari dell’Esercito e dell’Aeronautica.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l’opuscolo informativo cliccare su https://educazione.comune.fi.it/dalle-redazioni/le-scuole-si-presentano-2023