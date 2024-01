Istruzione inclusiva laboratori di scrittura e doposcuola gratuiti

Pomeriggi di doposcuola e laboratori di scrittura. Entrambi gratuiti.

Due iniziative che si basano sull’articolo trentuno della Convenzione dei diritti dell’infanzia, che garantisce "al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale e artistica".

Due percorsi, un unico obiettivo, nati grazie alla collaborazione fra Cooperativa Sociale Macramè, i Comuni di Campi, Calenzano, Sesto e Signa, le quattro biblioteche e in collaborazione con gli Istituti comprensivi.

Non a caso, il progetto si chiama proprio ‘Articolo 31’ e si basa sull’attivazione di una serie di percorsi gratuiti di sostegno allo studio e laboratori di scrittura per adolescenti nelle rispettive biblioteche (con orari e giorni diversi, per informazioni è possibile contattare il numero di telefono fisso 055 8951460 o scrivere all’indirizzo e-mail [email protected]). "Esperienze – spiegano gli organizzatori – che potranno ampliare il senso di integrazione e l’appartenenza alla collettività dei partecipanti". ‘Articolo 31’, infatti, finanziato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia, si basa sul metodo educativo di Porto delle Storie (che fa capo appunto alla cooperativa Macramè), la scuola di scrittura no profit con sede a Campi, che lavora con gli adolescenti che incontra, cercando di svilupparne le potenzialità.

Pier Francesco Nesti