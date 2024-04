"Istituzioni latitanti, sempre più assurdo morire di lavoro"

"Di lavoro si continua a morire. E sembra assurdo che di fronte a questa tragedia le istituzioni siano latitanti". Così Emma Marrazzo madre di Luana d’Orazio, la giovane vittima di un incidente sul lavoro in un’azienda tessile a Prato nel 2021. La donna è intervenuta all’iniziativa organizzata da Sinistra progetto comune a due mesi dal crollo nel cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze. Il titolo della serata era "Basta stragi sul lavoro!" alla quale è seguita una cena di autofinanziamento per il candidato della sinistra critica alle amministrative Dmitrij Palagi. "Quando sentiamo notizie come quella di via Mariti - ha detto Marrazzo - provo tanta amarezza. Ma il cordoglio non serve. Abbiamo bisogno di leggi che fermino la strage. Non come è successo per mia figlia. La ditta per la quale lavorava ha avuto una multa, non si è mai fermata, neanche il giorno del funerale". "Penso che morire di lavoro non è accettabile. La municipale ha un reparto che si occupa di cantieri ed edilizia – ha aggiunto Palagi – crediamo che sia possibile far coordinare gli agenti con gli altri enti preposti in modo da essere di più sul territorio".

F.Morv.