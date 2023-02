Istituto comprensivo Poliziano-Firenze

Vi siete mai chiesti chi gestisce le acque dei fiumi toscani? Il Consorzio di Bonifica, un’associazione istituita per la tutela del territorio dal rischio idrogeologico. Il Consorzio si occupa di monitorare con regolarità i corsi d’acqua e di agire sul territorio per la rimozione di ogni possibile ostacolo.

Il Consorzio di Bonifica che opera intorno a Firenze si chiama "3 Medio Valdarno" ed è stato istituito nel 2012. La sede principale si trova proprio nella nostra città: Firenze. Le attività del Consorzio vengono pianificate e progettate dall’Ufficio Tecnico interno ed eseguite dal personale attraverso appalti e collaborazioni con altri enti, come la Protezione civile e Legambiente" si realizzano nuove opere quali casse d’espansione, impianti idrovori e strutture d’argine.

Nell’ambito della manutenzione ordinaria programmata, il Consorzio 3 Medio Valdarno è continuamente alla ricerca del miglior equilibrio tra esigenze di sicurezza idraulica, fruibilità, decoro urbano e tutela ambientale. Da anni, ormai, il Consorzio sta sperimentando modalità d’intervento meno impattanti sull’habitat fluviale, fondamentale per numerose specie animali, soprattutto in città.

Il Consorzio spende circa 19 milioni di euro di manutenzione all’anno, gran parte ottenuti attraverso il contributo richiesto annualmente ai cittadini. Tutte le attività del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno sono portate avanti da una squadra di professionisti come ingegneri, architetti e geometri capaci di progettare, seguire i cantieri e gestire tutte le pratiche catastali necessarie; esperti contabili e responsabili amministrativi garantiscono il pieno rispetto delle regole in occasione di gare di appalto, acquisti e forniture.

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha molte idee e progetti per il futuro tutti improntati alla filosofia di questa associazione: garantire la sicurezza dei fiumi e dei cittadini, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Uno dei progetti più ambiziosi è quello di ripulire l’Arno dai rifiuti che oggi lo deturpano, per renderlo completamente navigabile. Una immensa via d’acqua accessibile e funzionale dove la modernità si coniuga con la bellezza del paesaggio. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha molte idee e progetti per il futuro di tutti noi.