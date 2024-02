Istituto al freddo Al Vasari 13 gradi. Studenti a lezione con il giubbotto

All’istituto superiore Vasari di Figline Valdarno fa freddo. Ma non è solo un periodo, non c’è alcun guasto alla caldaia: è sempre così. "Sono anni – riferisce un docente – che patiamo il freddo durante l’inverno. La caldaia funziona, ma i termosifoni sono sempre solo tiepidi".

Per le aule che si affacciano verso mezzogiorno, la condizione climatica è abbastanza accettabile, "ma tutti gli altri, compresi i laboratori, patiscono il freddo". Ieri mattina, con un clima non particolarmente rigido all’esterno, il professore indossava sopra il maglione una giacca, un giubbotto e una sciarpa per avere sufficiente caldo per poter insegnare ai propri alunni dalla cattedra. "Quando va bene, in classe raggiungiamo i 13 gradi". Sono anni che questa condizione va avanti in un istituto che, tra i vari indirizzi, accoglie quasi 900 ragazzi in 50 classi. Una cittadella scolastica nella quale molti devono tenere il giubbotto in aula per tutto l’inverno. "La dirigenza scolastica, i rappresentanti degli studenti, i professori, i genitori: negli anni tutti hanno mandato segnalazioni alla Città Metropolitana" che ha la competenza sull’edificio scolastico superiore, "ma nessuno hai mai provveduto a migliorare la situazione – denuncia il professore -. Così è solo uno spreco di denaro: la caldaia va, ma non riscalda. Si spende e basta".