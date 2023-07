Ispezione Vigili del Fuoco in Edificio Occupato a Firenze, Trinomio Forze dell'Ordine-Occupanti-Sinistra Progetto Comune

Dopo la scossa di terremoto registrata mercoledì nel Senese e avvertita anche a Firenze, è scattata l’ispezione dei Vigili del fuoco in un edificio occupato in via del Leone. Per agevolare l’accesso dei pompieri ieri mattina, secondo quanto ricostruito, è intervenuto anche personale della Digos. Gli occupanti, secondo quanto emerso, temendo che fosse un tentativo di sgomberare lo stabile, si sarebbero opposti all’ingresso delle forze dell’ordine e lanciato sui social un appello ai sostenitori ad accorrere sul posto. Dopo una trattativa, due Vigili del fuoco sono entrati per svolgere l’ispezione senza la presenza delle forze dell’ordine.

Lo stabile, nel quartiere di san Frediano, è occupato dal 2013. "I Vigili del fuoco hanno effettuato dei controlli sull’edificio, senza che ci fosse stato il minimo preavviso - è il commento dei consiglieri comunali Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune -. Si parla di un’ordinanza dell’allora sindaco Renzi, di dieci anni fa, che avrebbe scatenato un allarme sicurezza. Adesso sia data trasparente comunicazione degli esiti dei controlli dei vigili del fuoco".