Ispettori alla Pergola Anche i conti del teatro al vaglio del ministero Ma i bilanci sono in pari

di Ilaria Ulivelli

Anche i conti e la gestione della Pergola sono finiti ai raggi ics. Gli ispettori del ministero dell’Economia e delle finanze hanno effettuato un’accurata verifica amministrativo-contabile della Fondazione Teatro della Toscana che si è svolta dal 2 al 9 febbraio e dal 27 febbraio al 2 marzo. In questo secondo periodo è avvenuta parallelamente l’ispezione alla Fondazione del Maggio musicale. La relazioni sullo stato di salute dei due enti sono state trasmesse martedì scorso, con esiti molto diversi.

Nel dossier (50 pagine) della Ragioneria generale dello stato relativa alla Pergola sono stati effettuati quattro rilievi per irregolarità emerse nel corso della verifica. Ma tutto sommato se l’è cavata la Fondazione Teatro della Toscana, il cui presidente dal 2019 è l’ex assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Tommaso Sacchi (che ora ha la delega alla cultura del Comune di Milano), mentre il direttore generale è Marco Giorgetti, da sempre anima del teatro che lui ha transitato nella fase di trasformazione da Ente teatrale italiano (sciolto nel 2010) a teatro nazionale (lo status più elevato tra quelli presenti nella riforma del sistema teatrale).

La Fondazione dal 2018 al 2021 ha sempre raggiunto il pareggio contabile e sostanziale di bilancio, con modesti utili, compresi tra i 4.668 euro del 2019 e gli 8.939 del 2021. Anche per il bilancio 2022, in chiusura. Ogni anno ci sono entrate, fra contributi e sbigliettamento pari a circa 11 milioni che escono per far fronte ai costi. Da sottolineare che i ricavi per la vendita di biglietti si attestano sui 3 milioni e mezzo. Una cifra analoga al Teatro del Maggio. con dimensioni diverse. Anche se la Fondazione Teatro della Toscana è il sistema teatrale più esteso del Paese. E riceve contributi da molti enti. I maggiori: nel 2022 Fondazione Cr Firenze ha stanziato 1 milione 135mila euro, il Comune di Firenze 1 milione 600mila euro, la Città metropolitana 650mila euro, il ministero della Cultura 1 milione 951mila euro, la Regione Toscana 2 milioni.

Per le irregolarità segnalate la Fondazione ha già dato seguito a manovre correttive e altre ne ha mese in ponte per ottemperare alle richieste. Il numero di componenti del collegio dei revisori dei conti era superiore al massimo previsto dalla normativa vigente: da cinque il numero è già sceso a tre. Ma, nel frattempo, il sovrannumero ha comportato una maggiore spesa non giustificata. Nei quattro anni presi in esame per i revisori sono stati spesi complessivamente 113mila euro.

Segnalate anche irregolarità nell’affidamento degli appalti di prestazione di servizi a studi professionali (per la gestione delle buste paga e per la consulenza del sistema di controllo di gestione di tutte le attività giuslavoristiche) procedendo ad affidamento diretto in violazione del principio di rotazione.

Tra i richiami anche quello per i tempi troppo lunghi di pagamento dei debiti commerciali causato, spesso, dal ritardato versamento dei contributi di alcuni soci che comporta problemi di liquidità, affrontati dalla Fondazione con operazioni di scoperto sui conti correnti bancari e di indebitamento.

Inoltre dalla verifica è emersa una struttura amministrativa debole: manca una figura di coordinamento e la Fondazione ha esternalizzato tutte le principali attività amministrative. I professionisti esterni che assurgono di fatto a dipendenti esterni. La Fondazione dovrà assumere per rispondere ai principi di un’organizzazione efficiente.