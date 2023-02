Ispettori al Maggio E il sindaco chiede un passo indietro al sovrintendente

di Olga Mugnaini

I tanti annunciati ispettori ministeriali arriveranno al teatro del Maggio lunedì mattina.

Si tratta di inviati della Ragioneria dello Stato, che per incarico dello stesso ministro della cultura Gennaro Sangiuliano dovranno veder chiaro sulle tanto discusse spese della Fondazione. Prime fra tutte quelle del sovrintendente Alexander Pereira, al centro di una doppia inchiesta da parte della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti.

Intanto la guardia di finanza è nuovamente tornata ad acquisire ulteriore materiale sull’amministrazione del teatro, stavolta anche riguardo ai verbali del collegio dei sindaci revisori, per verificare quali controlli abbiano eseguito negli ultimi mesi e se fossero già state sottolineate irregolarità, o comunque evidenziato situazioni preoccupanti per le finanze della Fondazione.

Oltre alle fatture per l’elicottero e le cene costose, la spada di Damocle sulla testa del sovrintendente riguarda l’utilizzo del fondo di ricapitalizzazione da 35 milioni, stanziato dal Governo, e che Pereira ha utilizzato impropriamente per la spesa corrente.

Per tutti questi motivi e molti altri, la sensazione è che si sia ormai arrivati a una svolta per il futuro del teatro.

Il sindaco Nardella, che negli ultimi giorni si è confrontato più volte col ministro Sangiuliano sul destino del Maggio, ieri si è visto ancora una volta a Palazzo Vecchio con Pereira.

Nardella è presidente della Fondazione. E in questo clima di totale bufera che sembra non dare più tregua al teatro, pare abbia chiesto - o richiesto – al sovrintendente di fare un passo indietro. Ossia, sarebbero opportune le sue dimissioni. Un orecchio però, da cui Pereira sembra non voler sentire.

Nardella ha rinnovato l’apprezzamento per la qualità artistica portata al Maggio, ma dal punto di vista economico è consapevole che la situazione non sia più sostenibile.

Probabilmente i due stanno concordando una soluzione insieme. Un’ipotesi è che l’attuale sovrintendente accetti di restare solo come direttore artistico del Maggio, invece di continuare a rivestire tutte e due gli incarichi.

Così come potrebbe accettare l’incarico in un altro prestigioso ente lirico e salutare Firenze.

C’è da aspettarsi che una qualche decisioni arrivi per martedì prossimo, giorno in cui è convocato il consiglio di indirizzo della Fondazione: fra i punti all’ordine del giorno potrebbe esserci una decisione su cui Pereira ha riflettuto nel fine settimana.

Molte le possibilità e tanti i nomi che si rincorrono per una sua successione.

L’unica cosa poco plausibile è che tutto resti così come è adesso. Il ministro Sangiuliano, anche se non ha dato un ultimatum al sindaco Nardella, ha fatto ben capire che per evitare il commissariamento di un ente con tutti questi debiti, l’unica via d’uscita è cambiare il sistema di gestione e introdurre criteri più virtuosi.