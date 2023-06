Isolotto, notte da Far west Rissa con colpi di casco

di Carlo Casini

Notte da far west giovedì all’Isolotto. Nella piazza riqualificata appena due anni fa, mentre si stava tenendo la fierucola "Shopping by Night" si è scatenata una rissa tra giovani, probabilmente nordafricani, finita a colpi di casco e bottigliate. Il litigio è cominciato, o comunque si è intensificato, nello slargo dietro i compattatori e i wc, la cui installazione nel 2020 causò proteste tra i residenti proprio perché temevano che si formasse un punto cieco con via dei Ligustri che avrebbe prestato terreno fertile al degrado.

"Urlavano in una lingua straniera e hanno preso a darsele dietro il compattatore – racconta un frontista – Lì dietro succede di tutto. Stavolta è successo che questi giovanissimi si sono tirati i caschi colpi di casco violentissimi in viso. Alcuni residenti hanno gridato di smetterla, ma loro continuavano. Poi si sono spostati in piazza e non so come sia proseguita, ho visto però che è arrivata la polizia".

Lo scontro forse era iniziato già qualche minuto prima dalla parte opposta della piazza: "Ero in casa e verso le 22,30 sento confusione – dice un pensionato che abita vicino alla chiesa –. Mi affaccio e vedo due pattuglie della polizia e una macchina civetta. Credo avessero iniziato il litigio nel piazzale retrostante la farmacia, poi sono spostati verso i bagni. La polizia è andata via, sembrava tornata la calma e sono sceso al mercatino, ma c’erano pochissime persone: la gente percepisce il pericolo, si era svuotato per quello penso. Ho incontrato un amico e ci siamo fermati sulle panchine. Poco dopo mezzanotte da via delle Magnolie è arrivato di corsa un gruppo di una decina di persone dirette verso la pensilina, è nato un battibecco con altra gente vicina al bar. Poi sono fuggiti, sono tornati e hanno cominciato a tirare tutto ciò che trovavano nei cestini della spazzaturaverso il bar, comprese bottiglie. I clienti che erano tranquillamente seduti sotto i portici si sono alzati e risentiti, questi sono scappati di nuovo. Io nel frattempo ero risalito in casa dopo questa azione da commando: in questa piazza viene percepita una grande insicurezza, dopo le 21 non scendo nemmeno a buttare la spazzatura, ero uscito giusto perché c’era il mercatino,ma nemmeno in queste occasioni si può stare tranquilli. Poco dopo sono arrivate di nuovo due auto della polizia e un’ambulanza. La sensazione che abbiamo nel vicinato è che sia una resa di conti tra bande per il controllo del territorio. C’è un brutto giro di spacciatori nordafricani in viale dei Bambini".

Sul caso è intervenuta anche la Lega di Firenze: "La solita scenografia, purtroppo tollerata dalla sinistra. Ancora una notte insonne per i residenti di piazza dell’Isolotto. Abbiamo chiesto che venga prevista una stazione mobile della Polizia Municipale in piazza nelle ore notturne. Ad oggi al di là di qualche blitz organizzato dall’assessore Albanese nulla di concreto è stato fatto".