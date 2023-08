Isolotto, Firenze: polizia arresta aggressore per rapina all'iPhone

Dopo un lungo inseguimento la Polizia ha arrestato alle Cascine un marocchino 29 anni per una rapina all’Isolotto, in via Baccio Bandinelli, vittima una donna di 37 anni. Le è stato strappato lo smartphone e per ’convincerla’ a mollare la presa il presunto rapinatore l’ha presa a pugni e l’ha fatta cadere. E’ accaduto intorno alle 23, la donna stava parlando al telefono quando ha subito il tentativo di scippo trasformatosi in rapina. Preso il cellulare il 29enne si è allontanato verso le Cascine. La donna è stata soccorso da un passante che ha chiamato il 112. Intervento delle Volanti; dall’altra parte dell’Arno agenti in borghese del Commissariato di Rifredi impegnati in controlli, avvisati dalla Centrale, hanno inviduato il fuggitivo. Quel ’podista’ non poteva essere un vero runner.