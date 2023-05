Isola pedonale intorno alla scuola Esperimento riuscito al Padule

Esperimento riuscito con "Street for Kids": la chiusura delle strade attorno alla scuola del Padule per un’ora al termine delle lezioni, è stata un’occasione di festa e di bimbi che si sono potuti godere l’area intorno alle loro aule senza pericoli. Bambini e giochi hanno preso il posto del traffico, con genitori invitati ad andare a recuperare i propri figli a scuola in bici o a piedi e a intrattenersi un po’ con loro per godersi le strade senza automobili.

"E’ un modo per testare come far godere di più lo spazio per i bambini e la mobilità sostenibile – commenta il sindaco Francesco Casini –. Un’idea molto bella, purtroppo non realizzabile ovunque, ma non impossibile".

Al progetto "Streets for Kids" hanno partecipato anche l’assessore alla Scuola Francesco Pignotti e la preside Amalia Bergamasco. Le strade sono state ‘occupate’ da bolle di sapone, balli e giochi.