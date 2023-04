Iscrizioni agli asili nido La procedura è stata attivata

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni agli asili nido comunali. Due le strutture disponibili; una è a Fiesole, in località Borgunto. Si tratta del Nadia e Caterina Nencioni, che è in grado di accogliere 32 bambini. L’altro, l’Ernesto Balducci, è a Compiobbi e ha una disponibilità di 18 posti. Entrambi i servizi sono in concessione al Consorzio Co & So di Firenze. Le domande di iscrizione vanno presentate esclusivamente on line entro il 30 aprile. Sul sito web del Comune di Fiesole è stata creata una pagina specifica, che è raggiungibile dalla Home Page, cliccando sulla sinistra, nella sezione Servizi online – Servizi scolastici. L’accesso è tramite Spid o Cie. Per visitare di persona gli asili nido, la struttura di Fiesole è aperta mercoledì prossimo dalle 17,30 alle 19 e sabato 15 dalle 10 alle 12. Per prenotarsi: 0555961540. Il nido di Compiobbi sarà invece aperto sabato 15 aprile dalla 9 alle 12 e Giovedì 20 dalle 17,30 alle 19. Per appuntamento: 0556594541.

D.G.