Firenze, 2 agosto 2018 - Quando si è svegliata nel suo letto di terapia intesiva ha detto «grazie», facendo il segno di vittoria con le dita. E quando ha cominciato a mangiare ha esclamato un rotondo: «Wow». Eppure a lei non avevano dato speranza. Dopo il secondo intervento (entrambi falliti), i medici in Brasile – dove è nata e vive – avevano addirittura messo in dubbio l’opportunità di risvegliarla. E invece Isabela è viva e in via di guarigione: al Meyer le hanno ricostruito l’intestino, con un complesso e lungo intervento che le ha regalato una vita nuova.

E ora Isabela con i suoi genitori festeggerà l’inzio della rinascita fuori dall’ospedale. I medici glielo avevano promesso: sarà a casa (ospite di uno degli appartamenti messi a disposizione delle famiglie dei piccoli ricoverati al pediatrico dalla Fondazione Tommasino Bacciotti) domani, nel giorno del suo quattordicesimo compleanno.

Per la prima volta, da quando è nata, potrà mangiare da sola: sin dalla nascita, a causa di una patologia congenita (la sindrome dell’intestino corto) era stata alimentata per via parenterale, cioè saltando l’assorbimento intestinale. Proprio perché l’intestino era in tilt, avendo perso completamente la motilità ed essendo dilatato al punto che qualsiasi cosa mangiasse rischiava una stagnazione e la fermentazione, con gravi conseguenze e il rischio di complicanze gravi: i batteri avrebbero potuto traslocare dalla sede intestinale aggredendo il sistema linfatico.

L’operazione, resa possibile dal rientro in Italia del cervello chirurgico di Antonino Morabito, che al Royal Manchester Children’s Hospital si è costruito una carriera stellare diventando il massimo esperto in Europa di chirurgia gastrointestinale, è stata condotta da lui e dalla sua équipe dell’Unità di Ricostruzione Intestinale, il nuovo centro del Meyer candidato a divenire centro di riferimento europeo.

«La cosa più toccante per me è stato sentirmi dire grazie dalla bambina quando si è svegliata dalla terapia intensiva, superando qualsiasi barriera linguistica. E poi ha detto ‘wow’ quando ha cominciato a mangiare da sola: se prima al massimo poteva prendere un pugno di riso e bere acqua ora fa pasti normali e chiede da mangiare. Ha scoperto il gusto del cibo – dice il professor Morabito – Faccio questo lavoro da tanti anni e questa è la gioia più grande che si possa provare: ridare la vita a una bambina e e la speranza ai suoi genitori».

«Per noi è davvero un onore aver portato questa specialità al Meyer, che adesso è l’unico centro europeo per la cura di questa patologia e che colloca il nostro ospedale al livello dei più importanti centri mondiali. Tra l’altro potendo contare su un team specialistico multidisciplinare che va dal trattamento alla riabilitazione con pediatri, chirurghi, farmacisti, dietisti – spiega ancora Morabito – Abbiamo avviato un percorso che apre interessanti prospettive terapeutiche e di ricerca, in direzione di una medicina sempre più personalizzata. Un team specialistico multidiscilinare : tutto il concetto è un plus».

Sei ore di intervento, oltre 3mila punti di sutura: un’operazione eccezionale, per ricostruire l’intestino della ragazzina, restituendogli le due caratteristiche che lo fanno funzionare bene: un diametro adeguato e una motilità normale. Il team ha dovuto rimuovere un segmento di intestino precedentemente trattato ed eliminare grappette metalliche risalenti ai precedenti interventi. Poi l’intestino è stato disteso in modo da recuperare in lunghezza e riportandone il diametro a una dimensione normale, tra i 2 e i 3 centimetri e mezzo (era arrivato a 8).

Tale ricostruzione chirurgica è stata eseguita utilizzando la tecnica «Spiral Intestinal Lengthening and Tailoring», in gero Silt. Una tecnica di alta specializzazione che il centro del Meyer oggi è tra le uniche realtà in Europa in grado di utilizzare. La bambina è stata seguita da un team multidisciplinare del quale fanno parte, oltre ai chirurghi, anestesisti, gastroenterologi, dietiste, pediatri e psicologhe del Meyer.