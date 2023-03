Irregolarità nel bilancio, bacchettate al Comune

di Fabrizio Morviducci

La Corte dei conti bacchetta il comune di Scandicci sulla composizione del bilancio. I giudici contabili hanno esaminato i bilanci 2017, 2018, 2019, rilevando alcune irregolarità sui proventi delle multe. Irregolarità che sono state comunicate con una segnalazione formale arrivata al comune e notificata a tutte le forze politiche. L’istruttoria non ha evidenziato un pregiudizio immediato sugli equilibri di bilancio, ma la richiesta perentoria dei magistrati contabili è stata quella di rimuovere le irregolarità rilevate in modo da ripristinare una ‘sana gestione e gli equilibri di bilancio’.

"La sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti – fanno sapere al riguardo dall’amministrazione guidata dal sindaco Fallani – nel confermare il corretto ammontare dell’avanzo complessivo (rispettivamente di 77.342.327,73 euro per il 2017, di 78.828.204,56 per il 2018 e 77.948.289,70 euro per il 2019), ha richiesto al Comune la correzione della quota vincolata e libera di questo risultato per una somma di 8.264,94 euro per gli anni 2017 e 2018, e di 5.358,72 euro per il 2019, per una errata contabilizzazione dei proventi da sanzioni del codice della strada".

"La sezione – prosegue la nota del comune di Scandicci – ha inoltre rilevato una non corretta rappresentazione della parte vincolata della gestione di cassa, ferma restando la corretta entità complessiva. Per questa ragione l’ente provvederà a correggere i prospetti con apposita delibera anticipatamente all’approvazione del rendiconto di gestione 2022".

A questo punto, dunque, il comune dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi attraverso l’adozione di un’apposita delibera consiliare. Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre. Non essendoci un pregiudizio immediato per gli equilibri di bilancio, i provvedimenti potranno essere assunti con tempi definiti dal comune ma comunque non oltre l’approvazione del primo bilancio successivo alla notifica della segnalazione. Ovviamente l’opposizione alla giunta Fallani è scattata all’attacco. "E’ necessario che l’amministrazione chiarisca la cosa – ha tuonato Leonardo Batistini (Lega) – è assurdo infatti che si debbano ricevere questi addebiti dalla corte contabile. Per questo convocheremo una commissione di garanzia e controllo per andare fino in fondo".

"Le irregolarità contabili emerse – ha aggiunto Luca Carti di Forza Italia – ed evidenziate nella delibera della Corte dei Conti, necessitano chiarimenti, a tal proposito presenterò una interpellanza al sindaco perché riferisca in consiglio comunale quanto accaduto e come intenda muoversi".

In attesa che arrivino le nuove linee di bilancio per il bilancio preventivo del 2023, c’è dunque da capire quali saranno i tempi tecnici per risolvere questo inghippo contabile.