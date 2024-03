Irregolari e con precedenti. Scatta il rimpatrio per due tunisini fermati alla stazione e alla Fortezza

La Polizia, su input del Questore Maurizio Auriemma, ha eseguito, attraverso l’accurato lavoro dell’Ufficio Immigrazione, l’espulsione di 2 cittadini stranieri non in regola con gli obblighi sul soggiorno e accusati, a vario titolo, di reati commessi in Italia. Proprio per far fronte al fenomeno dell’immigrazione clandestina, infatti, da inizio anno sono circa 70 le espulsioni (di diversa tipologia) di cittadini stranieri, 12 dei quali accompagnati direttamente nei vari Centri per i Rimpatri dislocati su tutta la penisola. Gli ultimi due, sono tunisini di 18 e 29 anni, entrambi non in regola con la normativa sul soggiorno e noti alle forze di polizia per diverse tipologie di reati - soprattutto contro il patrimonio - commessi nel nostro paese. Il 29enne è stato fermato dalle volanti nei pressi della fermata della tramvia Strozzi-Fallaci, vicino ai giardini della Fortezza, mentre il 18enne alla stazione di Santa Maria Novella.