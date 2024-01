Irpef aumentata. Cisl e Uil in piazza. Cgil non aderisce

Cisl e Uil scendono in piazza martedì 23 a Firenze per una manifestazione sui temi della sanità e dell’imposizione fiscale regionale. L’iniziativa si svolgerà, dalle 10 alle 12, davanti alla sede della Regione Toscana, in piazza Duomo. Al presidio parteciperanno delegazioni delle due sigle da tutta la regione; saranno presenti e prenderanno la parola i segretari generali di Cisl e Uil della Toscana, Ciro Recce e Paolo Fantappiè.

Alla manifestazione non ha aderito la Cgil che, per bocca del suo segretario generale toscano Rossano Rossi, spiega come "se si parla di sanità dobbiamo parlarne seriamente. Per noi una parte importante del problema deriva dal definanziamento, da parte di questo governo, e anche dei precedenti, del sistema sanitario nazionale. Non a caso abbiamo raccolto in Toscana oltre 100mila firme per aumentare le risorse e arrivare alla media europea; e invitiamo cittadinanza, politica e istituzioni della Toscana a una mobilitazione verso il Governo per finanziare adeguatamente la sanità e difendere il diritto alla salute. E su questo siamo ‘impazienti’, per citare lo slogan della nostra campagna di raccolta firme. Questo non vuol dire – dice ancora Rossi – che non ci siano responsabilità anche della Regione: sulla correzione di bilancio è mancato un corretto confronto preventivo che avrebbe potuto aiutare a trovare soluzioni più eque e condivise. E’ importante poi migliorare in ambito organizzativo, ricordando che più che di tagli abbiamo bisogno di assunzioni. Certi che in futuro non mancheranno iniziative unitarie, da parte nostra la vertenza sanità va avanti".