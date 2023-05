Ipotesi di voto ai sedicenni L’altolà del politologo "Pochi ragazzi, cambio minimo"

di Gabriele Manfrin

Il voto ai sedicenni nei Comuni, un tema che divide, che fa discutere. "Hanno altro per il capo" dicono gli scettici, mentre i sostenitori sbandierano il nobile fine della misura: riavvicinare i giovanissimi alla politica. E’ sulla scia di questo dibattito, che il consiglio comunale ha approvato martedì una risoluzione a firma Pd, in cui invita il parlamento a fare una legge che consenta proprio a loro, ai maggiori di 16 anni, di votare il sindaco (e il consiglio) nei propri Comuni. Abbiamo chiesto a una delle punte di diamante della Cesare Alfieri, nonchè esponente di spicco del Centro studi elettorali italiano (Cise), il professor Alessandro Chiaramonte, quali potranno essere le reali implicazioni della misura.

Professore, crede che così i giovani si avvicinino alla politica?

"E’un dibattito non nuovo, è importante iniziare con una premessa, l’allarme astensione non riguarda soltanto le nuove generazioni. O meglio, i sondaggi post elettorali degli ultimi turni (ma anche quelli del 18 e del 13) ci dicono che non c’è una maggiore propensione dei giovanissimi ad astenersi più degli adulti. I dati mostrano che la dimensione dell’astensione giovanile non è tale che l’abbassamento dell’età di voto possa portare un recupero netto. La proposta è meritoria, ma il problema sembra più ampio e generale".

Se approvata potrebbe portare comunque ad una responsabilizzazione?

"Naturalmente la risoluzione nasce dalla speranza che concedendo il voto si possa arrivare a una maturazione politica più precoce. Il dibattito però non è univoco. Ci sono delle esperienze uguali all’estero: in Austria dal 2007 i sedicenni votano alle politiche, ma anche in Norvegia e Germania ci sono esperienze sub governative simili . Se uno si aspetta che magicamente abbassando l’età la partecipazione aumenti, mi dispiace dirlo, ma è un’illusione. E’una misura utile, solo se accompagnata da altre misure, forse ancora più importanti. Servirebbe un percorso di avvicinamento alle istituzioni ancora prima del voto, attuabile con specifici programmi che coinvolgono la scuola ma anche il mondo politico".

E’ importante quindi potenziare la cultura civica e politica? "Assolutamente si, creare un processo di sviluppo, conoscenza e avvicinamento alla politica, è questo il punto. Dare il voto senza fare altro, vuol dire dare uno strumento nelle mani di un giovane che non sa bene cosa farsene. La misura va accompagnata con altre mosse, serve un percorso di formazione. Ci sono tanti esempi virtuosi, servono progetti che lavorino sul rapporto diretto tra le istituzioni e i ragazzi; devono sentirsi coinvolti".

Crede che i partiti potrebbero cambiare linea per attrarli?

"Io partirei da un dato illuminante: in tutta Italia l’abbassamento dell’età aumenterebbe l’elettorato di 1.2 milioni circa; se pensiamo alla distribuzione territoriale, a livello locale, è come aggiungere una goccia nel mare. Purtroppo i ragazzi sono pochi, la sproporzione è evidente. Con questa premessa capiamo come risulti difficile che i partiti cambino le loro linee. Il numero dei giovanissimi, ahimè, ci dice che la loro capacità di spostare gli equilibri o i rapporti interni sia veramente modestissima".