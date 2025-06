Ipertosano, folla per il debutto. E le assunzioni non si fermano

Una vera e propria folla, come prevedibile, si è riversata ieri mattina al centro commerciale Il Parco di Calenzano per l’apertura, al suo interno, del nuovo negozio Ipertosano, il primo in Toscana del Gruppo veneto Tosano. Già alle 7,30 in tanti erano assiepati all’entrata in attesa di poter accedere e per tutta la giornata è proseguito il flusso ininterrotto di curiosi ma soprattutto di clienti visto lo sconto del 10% sulla spesa in programma fino al prossimo 6 luglio ma anche delle offerte particolari messe in atto per l’inaugurazione. Il nuovo store si estende su 14mila metri quadrati di superficie totale con una scelta solo alimentare: un’area più ampia rispetto alla precedente gestione Carrefour perché sono stati acquisiti ulteriori spazi. ‘Numeri’ che fanno dell’ipermercato calenzanese uno dei più grandi in Italia del gruppo che anche in Toscana manterrà la propria ‘filosofia’. Non ci saranno ad esempio carte fedeltà e anche la pubblicità con volantini sarà ridotta al minimo con l’obiettivo di mantenere i prezzi competitivi. Molto ampi gli spazi della macelleria e della pescheria (e si potranno anche far cuocere i tagli scelti nella cucina interna), della panetteria e pasticceria ma anche il banco dei surgelati con oltre 4mila referenze. Nel nuovo Ipertosano sono già al lavoro 250 persone fra ex dipendenti Carrefour reintegrati e nuovi assunti, anche in questi giorni sono in corso colloqui per inserire nuove figure.

S.N.