“Io sono fiorentino“ Eccellenze a tavola fino a dicembre

Si apre ufficialmente il 30 maggio la terza edizione di ‘’ Io sono fiorentino’’, il progetto ideato da Confcommercio nell’ambito del progetto regionale ‘’Vetrina Toscana’’ per promuovere la qualità dell’enogastronomia locale e le produzioni tipiche di filiera corta del territorio, con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, il contributo di Unioncamere e Camera di Commercio di Firenze e la preziosa collaborazione di Coldiretti Firenze-Prato. Fino alla fine dell’anno, l’iniziativa metterà insieme le eccellenze agroalimentari fiorentine, come la cipolla di Certaldo, i marroni del Mugello, il vino o le carni e i formaggi degli allevamenti locali, per farle lavorare con sapienza dagli chef di alcuni ristoranti selezionati. Ogni ristorante organizzerà una serata speciale con un menù di altissimo livello, a cui fiorentini e turisti potranno partecipare a costi contenuti. A scandire il calendario delle stagioni e del gusto ‘’made in Firenze’’ ci saranno tre prodotti al mese. Si parte a maggio con pecorino fresco, ciliegie e faraona; a giugno vino, raveggiolo e carne di manzo; a luglio la pesca, la cipolla di Certaldo e il suino. Dopo l’interruzione estiva ad agosto, si riparte a settembre con olio, mele e miele. L’autunno sarà poi ‘’riscaldato’’ dai sapori di cavolo, cinghiale e marroni ad ottobre, pecorino stagionato, uova e zucca a novembre e, infine, ricotta, patate, lampredotto o trippa a dicembre.

"Tra i punti di forza di ‘’ Io sono fiorentino’’ c’è l’alleanza tra il mondo della ristorazione e i produttori agricoli, che anche quest’anno si rinnova sotto l’egida di Confcommercio e Coldiretti Firenze-Prato - sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni - Obiettivo comune è mettere in tavola prodotti di filiera, realmente legati al territorio per storia e provenienza, quindi ben lontani dalle mistificazioni a cui ancora troppo spesso il settore alimentare è soggetto, in Italia come all’estero".