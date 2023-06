‘Io sono fiorentino’ Calendario gourmet per i nostri sapori

Dopo il ristorante B-Roof, il progetto ‘Io sono fiorentino’ dà l’appuntamento a tutti gli appassionati gourmet con altri sei eventi serali, uno al mese, aperti su prenotazione al costo convenzionato di 20 euro a persona, bevande incluse. Offrirà quindi l’opportunità di scandire piacevolmente il calendario delle stagioni assaporando prodotti genuini e di rigorosa produzione locale. Dalla terra alla tavola, insomma, per riscoprire la ricchezza del patrimonio agroalimentare fiorentino. Si parte il 15 giugno con la cena all’Osteria La Gramola di Tavarnelle Val di Pesa (via delle Fonti 1 - telefono 055.8050321), che inserirà in menù piatti a base di raveggiolo, carne di manzo e vini rigorosamente toscani; l’11 luglio toccherà alla Trattoria Sciabolino di Empoli (via d’Ormicello 18 - telefono 0571.924333), che si concentrerà sull’uso delle profumatissime pesche, della cipolla di Certaldo e della carne di maiale. Dopo la pausa ad agosto, si riprenderà il tour del gusto il 18 settembre al ristorante Il Vezzo di Firenze (via Guelfa 58R - telefono 055.281096), che dedicherà un’attenzione speciale a olio, mele e miele.

Il 26 ottobre toccherà al Mugello con l’Osteria et Bottega di Scarperia-San Piero (loc. Petrona 17 - telefono 055.8402240) e i sapori autunnali di cavolo, cinghiale e marroni. Il 23 novembre sarà la volta del ristorante Carmagnini del ‘500 a Calenzano (via di Barberino 242 - 055.8819930), che proporrà ricette a base di pecorino stagionato, uova e zucca, e infine il 1 dicembre della Trattoria Ada di Firenze (viale Mazzini 25 R - telefono 3472620074), che si concentrerà su proposte legate a ricotta, patate e lampredotto o trippa. Per partecipare, occorre prenotarsi direttamente al ristorante che accoglierà l’evento prescelto.