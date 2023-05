“Io sono fiorentino“ anche a tavola Terza edizione del progetto dedicato alle eccellenze locali

Si apre il 30 maggio la terza edizione di “Io sono fiorentino”, il progetto ideato da Confcommercio nell’ambito del progetto regionale “Vetrina Toscana” per promuovere la qualità dell’enogastronomia locale e le produzioni tipiche di filiera corta del territorio. Fino alla fine dell’anno, l’iniziativa metterà insieme le eccellenze agroalimentari fiorentine per farle lavorare con sapienza dagli chef di alcuni ristoranti selezionati. Ogni ristorante organizzerà una serata speciale con un menù di altissimo livello, a cui fiorentini e turisti potranno partecipare a costi contenuti. A scandire il calendario delle stagioni e del gusto “made in Firenze” ci saranno tre prodotti al mese. Si parte a maggio con pecorino fresco, ciliegie e faraona; a giugno vino, raveggiolo e carne di manzo; a luglio la pesca, la cipolla di Certaldo e il suino. Dopo l’interruzione estiva ad agosto, si riparte a settembre con olio, mele e miele. L’autunno sarà poi ‘’riscaldato’’ dai sapori di cavolo, cinghiale e marroni ad ottobre, pecorino stagionato, uova e zucca a novembre e, infine, ricotta, patate, lampredotto o trippa a dicembre. A proporre la cucina “a chilometro zero” saranno i ristoranti: B-Roof di Firenze (30 maggio), La Gramola di Tavarnelle Val di Pesa (15 giugno), Sciabolino di Empoli (11 luglio), Il Vezzo di Firenze (18 settembre), La Torre Osteria et Bottega a Scarperia-San Piero (26 ottobre), Carmagnini del ‘500 a Calenzano (23 novembre) e Ada di Firenze (1° dicembre). Il primo appuntamento di lancio, riservato ad autorità e addetti ai lavori, è fissato nel B-Roof, il ristorante all’ultimo piano del Grand Hotel Baglioni.