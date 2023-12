"Io, preso a male parole dal sindaco"

Scintille, nell’ultima seduta del consiglio, fra il capogruppo della Lega Brunori (in foto) e il sindacoFalchi. L’acceso confronto è avvenuto a margine della risposta, data dall’assessore ai lavori pubblici Claudia Pecchioli, a un’interrogazione presentata da Brunori a proposito di un trattamento utilizzato per il rifacimento delle facciate della scuola De Amicis: "Il sindaco – racconta Brunori che ha realizzato anche un video sull’episodio – mi ha interrotto, poi ha alzato la voce cercando di zittirmi ma il punto culminante è quando è venuto urlando come un ossesso verso di me. È stata una aggressione violenta, inqualificabile e inaccettabile anche perché la parte offesa non sono solo io ma il senso democratico". Opposta la versione del primo cittadino: "I fatti sono andati diversamente – dice – come ben testimoniano le riprese audiovideo della seduta. Durante lo svolgimento di un’interrogazione, nonostante avesse ricevuto tutte le informazioni richieste, il consigliere ha ritenuto di utilizzare la replica per alimentare un clima di immotivato allarme tra le famiglie degli alunni della scuola. Gli ho fatto quindi fatto presente come il suo comportamento fosse offensivo e volto esclusivamente a creare un caso per ottenere visibilità".

S.N.